Oto sposób na gładkie stopy. Wypróbuj domowe skarpetki złuszczające

Porady

Suche i popękane pięty to zmora wielu kobiet. By się ich pozbyć, korzystają ze skarpetek złuszczających, które stanowią alternatywę dla peelingów i pumeksów. By pozbyć się ze stóp zrogowaciałego naskórka, nie trzeba jednak od razu biec do drogerii. Złuszczające skarpetki można samodzielnie przygotować w domowym zaciszu.

Zdjęcie Do przygotowania domowych skarpetek złuszczających potrzebny będzie m.in. kwasek cytrynowy / 123RF/PICSEL