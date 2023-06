Pamiętaj o tych zasadach. Skóra muśnięta słońcem zachowa kolor na dłużej

Jak opalać się bezpiecznie?

Uroda Odmierz na dwa palce i nałóż na twarz. Tak unikniesz przykrych dolegliwości Nie od dziś wiadomo, że promieniowanie słoneczne niekorzystnie wpływa na wygląd skóry i przyspiesza proces jej starzenia. Poza tym nadmierna ekspozycja na słońce jest głównym czynnikiem rozwoju czerniaka, czyli nowotworu złośliwego skóry.

Przed wystawieniem ciała na promieniowanie przede wszystkim należy je zabezpieczyć kremem z filtrem. Ważne, by aplikować go na skórę kilkakrotnie w ciągu dnia.

Istotne jest również chronienie przed słońcem oczu oraz głowy, a więc niezbędne są okulary z filtrem UV oraz nakrycie w postaci czapki z daszkiem bądź kapelusza. Podczas opalania nie należy zapominać o nawodnieniu organizmu.

Ponadto trzeba mieć na uwadze, że między godziną 11 a 15 jest największe nasłonecznienie, a to oznacza, że to nie najlepsza pora na opalanie. Poza tym skórę należy przyzwyczajać do słońca. Zaleca się najpierw opalać przez zaledwie kilka minut i z każdym dniem zwiększać czas ekspozycji skóry na słońce.

Zdjęcie Wybierając krem z filtrem, należy zwrócić uwagę, czy aby na pewno chroni przed promieniowaniem UVA i UVB / 123RF/PICSEL

Jak przygotować skórę do opalania?

Chcąc, by opalenizna była długotrwała, trzeba odpowiednio przygotować na to skórę. Pierwszym krokiem powinno być pozbycie się martwego naskórka. Peeling należy jednak wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, by nie narażać skóry na spotęgowanie podrażnienia. Podobnie jest z depilacją. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie zbędnych włosków, nie rób tego na chwilę przed wyjściem na słońce. W ten sposób unikniesz zaczerwienienia.

Kolejny ważny czynnik to nawilżenie. Przesuszona skóra to ryzyko nierównej opalenizny. Warto wybierać produkty bazujące na masłach lub olejach, które chronią skórę przed utratą wody. Balsamy do ciała powinny również zawierać witaminy takie A, C i E, a także wyciągi z roślin, olejki eteryczne i substancje łagodzące np. d-pantenol.

Ostatni krok to wspomniany wyżej krem z filtrem. Wybierając odpowiedni produkt, należy zwrócić uwagę, czy aby na pewno chroni przed promieniowaniem UVA i UVB. Zaleca się zaaplikować go na skórę 15 minut przed wyjściem na słońce i dokładać kolejne dawki po mniej więcej dwóch godzinach.

