Uroda Zabezpiecza przed zmarszczkami i szpecącymi przebarwieniami. Dostaniesz ją za grosze Rozszerzone pory najczęściej dotykają cery tłuste, mieszane i trądzikowe, ale zdarza się, że występują również na cerze suchej. Uważa się, że główną przyczyną jest dobór nieodpowiedniej pielęgnacji do potrzeb skóry, ale rozszerzone pory mogą mieć również podłoże genetyczne.

Skóra na całym ciele jest pokryta porami, czyli ujściami mieszków włosowych, które mają postać drobnych otworów. Są one bezpośrednio połączone z gruczołami łojowym. Gdy występuje nadmierne wydzielanie sebum, pory ulegają rozszerzeniu. Zaczyna się w nich gromadzić łój i obumarłe komórki, co sprawia, że się rozpychają. Zazwyczaj to te na twarzy są najbardziej widoczne, co dla wielu staję się uciążliwe.

Zdjęcie W walce z rozszerzonymi porami istotna jest przede wszystkim odpowiednia pielęgnacja pozwalająca na dokładne oczyszczenie skóry / 123RF/PICSEL

Jak zmniejszyć widoczność rozszerzonych porów?

Defekt estetyczny w postaci rozszerzonych porów związany z nadmierną aktywnością gruczołów łojowych dotyka wiele osób. Można się go pozbyć bądź zminimalizować jego widoczność za sprawą domowych metod.

Pierwszy sposób na rozszerzone pory jest banalnie prosty. Wystarczy pokroić cytrynę na plasterki i następnie przyłożyć je do skóry. Po kilku minutach efekt będzie widać gołym okiem.

Dobrą metodą na zmniejszenie rozszerzonych porów jest maseczka na bazie jogurtu naturalnego i ogórka. To idealny sposób na odżywienie skóry w domowym zaciszu. Poza tym może się sprawdzić starte jabłko, sok z pomidora oraz maseczka na bazie wody i aspiryny.

W walce z rozszerzonymi porami istotna jest przede wszystkim odpowiednia pielęgnacja pozwalająca na dokładne oczyszczenie skóry, a także stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym i preparatów nawilżających. Ważne jest także nawadnianie organizmu i unikanie częstego dotykania twarzy.

