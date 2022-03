Jeśli chcemy wybrać się z naszym psem na wycieczkę krajową, wystarczy nam smycz, kaganiec i aktualna książeczka zdrowia.

Podczas podróży poza granice państwa, nasze zwierzaki powinny mieć psi paszport. Jak go wyrobić? Jakie są zasady? Gdzie zgłosić się po taki dokument? Wyjaśniamy.

Paszport dla psa - czym właściwie jest?

Paszport dla czworonogów jest dokumentem pomagającym identyfikować zwierzęta domowe (psy, koty oraz fretki) podczas podróży zagranicznych. Taki dokument wymagany jest nawet podczas przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jest to sytuacja odmienna od naszej, ponieważ w przypadku ludzi, wystarczy, abyśmy posiadali dowód osobisty.

Reklama

Paszport dla zwierzaka pomaga nie tylko w identyfikacji pupila na granicy, ale również ułatwia odnalezienie go w przypadku zgubienia się zwierzęcia. Dzięki niemu odpowiednie służby bez problemu skontaktują się z nami, jako właścicielami. Dzięki psiemu paszportowi z łatwością zadbamy o bezpieczeństwo naszego czworonoga za granicą.

Zobacz również: Uchodźcy z Ukrainy nie zapominają o swoich zwierzakach

Historia paszportu dla czworonogów

Zanim prawo dotyczące zwierzęcych paszportów zostało wprowadzone, pupile przekraczające granice musiały odbyć kwarantannę. Wszystko to służyć miało wspólnemu dobru i upewnieniu się, że przyjezdny zwierzak nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców państwa odwiedzającego. W zależności od prawa danego kraju kwarantanna mogła trwać nawet kilka miesięcy i być szkodliwa - pod względem psychicznym - dla czworonoga. Sami właściciele również nie chcieli rozstawać się z pupilami na tak długi czas.

Aby zaradzić tej nieprzyjemnej sytuacji, Parlament Europejski uchwalił 12 czerwca 2013 roku rozporządzenie dotyczące przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych. Rozporządzenie to wprowadziło dokument formalnie nazywany unijnym świadectwem zdrowia zwierzęcia - potocznie paszport dla zwierzaka. Ułatwia on podróż z psami, kotami i fretkami do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jak możemy przeczytać w dyrektywie, gatunki te zostały wybrane na podstawie sporządzenia wykazu uwzględniającego podatność na wściekliznę lub ich rolę w epidemiologii wścieklizny.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego jest dostępne online w całości i zawiera, m.in.: informacje dotyczące maksymalnej liczby zwierząt domowych, które możemy przetransportować przez granicę, warunki, w jakich takie przemieszczenie może się odbywać oraz odstępstwa od tych warunków.

Zdjęcie Podróż pociągiem może być przyjemną przygodą dla psa, jeżeli zadbamy o jego komfort i bezpieczeństwo / 123RF/PICSEL

Paszport dla psa - gdzie i kiedy jest potrzebny?

Choć jako mieszkańcy państwa członkowskiego Unii Europejskiej możemy przekraczać granice bez dodatkowych dokumentów, nasze zwierzaki muszą go posiadać. Zgodnie z prawem, które zostało wprowadzone w 2013 roku, paszport dla zwierząt ułatwia podróż wyłącznie na terenie państw należących do Unii Europejskiej. Oznacza to, że taki dokument jest wymagany we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Psi paszport jest wymagany również od osób podróżujących ze swym pupilem również z państw spoza Unii Europejskiej, którzy pragną przekroczyć granicę państwa członkowskiego. Dokument ułatwi podróż również do takich państw europejskich jak: Irlandia Północna, Andora, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Gibraltar, Grenlandia, Islandia, Liechtenstein, Monako, Norwegia, San Marino czy Watykan. Choć nie należą one do Unii, nie obejmą kwarantanną zwierzaka posiadającego unijne świadectwo zdrowia.

Jeśli natomiast podróżujemy poza granice Unii Europejskiej, oprócz paszportu od weterynarza, jesteśmy zobligowani do zalegalizowania go w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Procedura ta wymaga od nas przedłożenia oryginału unijnego świadectwa zdrowia zwierzęcia, wniosku o jego legalizację oraz dokumentu, który poświadczy dobry stan zdrowotny naszego czworonoga.

Przeczytaj również: Jak zaplanować wakacyjną podróż z psem

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kot i pies dla dobra dziecka Newseria Lifestyle

Paszport dla psa - o czym informuje?

W psim paszporcie podobnie jak w ludzkim, znajdziemy szczegółowe informacje na temat jego tożsamości. Oprócz tego, unijne świadectwo zdrowia zawiera dane na temat stanu zdrowia i historii szczepień pupila. Kraj przyjmujący zwierzę na swoje terytorium musi mieć przede wszystkim pewność, że w przypadku pogryzienia nie zarazi nikogo wścieklizną.

Wśród danych, które powinny być zawarte w weterynaryjnym paszporcie, musi znajdować się informacja o lokalizacji mikrochipa lub tatuażu (jeśli zwierzę zostało zarejestrowane przed lipcem 2011 roku) oraz ich daty powstania i kodu alfanumerycznego. Pomogą one sprawnie przeprowadzić kontrolę zwierzaka na granicy. Dodatkowo wymagane są dane podstawowe jak imię, gatunek, rasa czy przybliżona data urodzenia oraz umaszczenie i znaki szczególne. W dokumencie muszą znaleźć się również dane nasze jako właściciela - imię, nazwisko, kontakt oraz podpis.

Jeśli chcemy, aby nasz pupil przekroczył granicę pod opieką kogoś innego, osoba upoważniona do opieki nad zwierzęciem musi zostać ujęta w psim paszporcie. Ważne są również dane weterynarza, który wystawił dokument. Nie może zabraknąć również informacji o szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz daty pobrania próbki krwi do badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania.

Zobacz też: Weterynarze badają na granicy zwierzęta z Ukrainy

Paszport dla psa - jak wyrobić?

Paszport dla psa można zdobyć znacznie łatwiej i szybciej niż dokument dla człowieka. Dokument wystawiany jest przez weterynarza posiadającego specjalne uprawnienia. Znalezienie takiego specjalisty nie powinno być trudne. Wystarczy skontaktować się z okręgową radą lekarsko-weterynaryjną, która prowadzi rejestr lekarzy upoważnionych do wydawania tego typu dokumentów. Poza tym, listy można łatwo znaleźć na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, gdzie specjaliści zostali wpisani z podziałem na województwa.

Aby otrzymać paszport dla zwierzaka wystarczy udać się do upoważnionego weterynarza, który sprawdzi, czy nasz pupil jest oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Na taką wizytę należy zabrać ze sobą psią książeczkę zdrowia, na podstawie której specjalista umieści w paszporcie dane na temat przebytych szczepieniach, zabiegach i terapiach.

W zależności od tego, czy nasz pupil został wcześniej zaczipowany i zaszczepiony, procedura może potrwać kilkadziesiąt bądź kilkanaście minut. Największą zaletą jest zdecydowanie fakt, że na dokument nie trzeba długo czekać - można go zamówić i odebrać tego samego dnia.

Paszport dla psa - ile kosztuje?

Podobnie jak samo wystawienie dokumentu, koszt paszportu jest warunkowany tym, czy zwierzę zostało wcześniej zaczipowane i zaszczepione. Jeśli udajemy się na wizytę tylko po wypisanie dokumentu, jego koszt powinien zamknąć się w 100 zł. W tej kwocie zawarte zostało zarówno honorarium weterynarza jak i opłaty ponoszone przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną jak np. druk dokumentów. Jeśli natomiast lekarz musi przebadać oraz zaszczepić lub zaczipować zwierzę, musimy być gotowi na dodatkowe koszty.

Paszport dla zwierzaka - to warto wiedzieć

Zarówno paszport dla zwierzaka jak i ten dla człowieka, nie musi być wyrabiany dopiero po osiągnięciu dorosłości. Podobnie do nas, nasi pupile mogą podróżować również mając raptem kilka miesięcy. Paszport dla zwierzaka można wyrobić już po osiągnięciu przez niego 4. miesięcy. Jest to okres, kiedy szczeniak przyjmuje pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie. Zwierzak może wyruszyć w podróż poza granice państwa dopiero po upływie 21 dni od przyjęcia dawki szczepienia.

Zdjęcie Zarówno w przypadku podróży unijnych, jak i poza granice Unii Europejskiej, warto przed wyruszeniem w drogę sprawdzać, czy państwo, do którego chcemy się udać, nie wprowadziło żadnych dodatkowych wymogów dotyczących niehandlowego transportu zwierząt domowych / 123RF/PICSEL

Nie dajcie się oszukać osobom, które twierdzą, że paszport dla zwierzaka - tak samo jak ten dla człowieka - może stracić ważność. Paszport dla zwierzaka jest wydawany raz na całe życie, jednak wraz z biegiem lat musi być aktualizowany i uzupełniany o kolejne informacje dotyczące stanu zdrowia czy przebytych terapii oraz zabiegów. Najważniejsze są jednak dane na temat szczepień przeciwko wściekliźnie, dlatego bądźcie czujni - jeśli nie chcecie być zmuszeni do odczekania 21 dni, szczepienia waszego czworonoga muszą zachować ciągłość.

Warto też pamiętać, że jednorazowo możemy zabrać za granicę maksymalnie pięć futrzanych pociech. Jeśli ich liczba wynosi sześć lub więcej, jesteśmy zobligowani do okazania dokumentów potwierdzających ich wiek (nie mniej niż pół roku każde) oraz uczestnictwo w konkursie, wystawie lub wydarzeniu sportowym.

Jak przewozić zwierzęta z Ukrainy?

Ze względu na sytuację nadzwyczajną w Ukrainie, decyzją Głównego Inspektoratu Weterynarii zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych. Opiekunowie zwierząt nie muszą okazać na granicy kompletu dokumentów weterynaryjnych. Szczegółowe i aktualne informacje na oficjalnej stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Czytaj także: Chcesz pomóc psom z Ukrainy? O tym pamiętaj

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Domowa apteczka może uratować życie. Jak ją skompletować? Interia.tv