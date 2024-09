Ciekawym patentem, który nie tylko powstrzyma przenoszenie cząstek ziemi, ale także ograniczy wzrost chwastów w ogrodzie i utrzyma wilgotność gleby, jest zastosowanie mat z włókna kokosowego. Materiał, z którego są wykonanie, wyróżnia się silnymi właściwościami izolacyjnymi, które wspierają stabilizację temperatury gleby. Jest to ważne przez cały rok, ale szczególnego znaczenia nabiera właśnie jesienią i zimą. Zaletą włókna kokosowego jest powolne rozkładanie się, a co za tym idzie, długotrwałe uwalnianie do podłoża cennych składników odżywczych. Uniwersalność produktu sprawia, że możemy stosować go zarówno do roślin ozdobnych, jak i w przydomowych warzywnikach. Świetnie sprawdzą się zwłaszcza do ziół, a także pomidorów czy papryki.