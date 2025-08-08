Czemu miód twardnieje i czy da się to cofnąć? Ekspert odpowiada

Zastanawiasz się, czemu miód w słoiku z czasem twardnieje tak, że nie da się wbić łyżki? To wcale nie znaczy, że coś z nim nie tak! Pszczelarz z Wąchocka wyjaśnia, które miody krystalizują najszybciej, jak je przechowywać i co zrobić, by zawsze były wygodne w użyciu.

Co zrobić, by miód jak najdłużej był płynny?
Co zrobić, by miód jak najdłużej był płynny?oksix123RF/PICSEL

Płynny miód przez cały rok? Da się! Oto jak to zrobić

Na Instagramie działa dziś wielu pasjonatów, ale mało który zdobył serca internautów tak jak Pszczelarz z Wąchocka. Pod tą nazwą kryje się Wojciech Margowniczy, który nie tylko zawodowo zajmuje się pszczołami i miodem, ale przede wszystkim - edukuje, dzieli się wiedzą i rozwiewa wątpliwości.

Ostatnio w jednym z filmików odpowiedział na pytanie, które nurtuje wielu miłośników miodu: co zrobić, żeby miód nie twardniał w słoiku i pozostał płynny jak najdłużej? Odpowiedź jest zaskakująca i bardzo pomocna.

Dlaczego miód krystalizuje? To nie wada!

Zacznijmy od podstaw: krystalizacja miodu to proces całkowicie naturalny i wręcz pożądany! Świadczy o tym, że miód nie został poddany wysokiej temperaturze ani nie został oszukany przez producenta.

Każdy miód skrystalizuje, przynajmniej z tych polskich miodów. Z zagranicznymi to różnie bywa, ale polskie w większości krystalizują.
Wojciech Margowniczy

To efekt obecności glukozy, która z czasem wytrąca się w postaci kryształków. Miody zawierające więcej glukozy krystalizują szybciej, te z większą ilością fruktozy - później. To właśnie proporcja tych dwóch cukrów decyduje o konsystencji miodu.

Jakie miody twardnieją najszybciej?

Jeśli kupujesz miód z myślą, że przez kilka miesięcy będzie pięknie płynny - lepiej dobrze wybierz odmianę.

Możesz po prostu kupować te odmiany miodów, które krystalizują trochę później, bo miody takie jak rzepakowy, wczesny wielokwiat, one krystalizują bardzo szybko, bo krystalizacja jest w ogóle naturalnym procesem.
Wojciech Margowniczy

Najszybciej krystalizuje miód rzepakowy - już po kilku dniach zamienia się w twardą masę, którą trudno nabrać łyżeczką. Jeśli nie chcesz się męczyć przy każdej próbie osłodzenia herbaty, sięgnij po inny typ.

Słoik z żółtym miodem przykryty lnianą tkaniną i przewiązany sznurkiem stoi obok drewnianego nabieraka na miód, całość na tle surowych, drewnianych desek.
Miód rzepakowy krystalizuje najszybciej123RF/PICSEL

Miód, który długo pozostaje płynny

Rozwiązaniem dla osób, które lubią płynny miód, może być odmiana akacjowa. Jak tłumaczy pszczelarz:

Akacja to jest taki miód, który krystalizuje bardzo długo, bo ma mniej glukozy, a więcej fruktozy.
Wojciech Margowniczy

Może pozostawać płynny nawet przez kilka miesięcy. To świetny wybór dla tych, którzy używają miodu sporadycznie - np. tylko do herbaty czy jogurtu.

Szklany słoik wypełniony złotym miodem akacjowym z drewnianą łyżką do miodu, otoczony białymi kwiatami akacji, postawiony na drewnianej powierzchni.
Miód akacjowy najdłużej pozostanie w formie płynnej123RF/PICSEL

A może miód kremowany?

Jeśli płynność nie jest najważniejsza, ale nie chcesz też miodu w formie twardego kamienia - zainteresuj się miodem kremowanym. To nic innego jak zwykły miód, najczęściej rzepakowy lub wielokwiatowy, który został odpowiednio mieszany i utarty, by uzyskał konsystencję przypominającą miękkie masło.

Taki miód idealnie nadaje się do smarowania: na kanapki, naleśniki, a jednocześnie zachowuje pełnię właściwości.

Czy można przechowywać miód w cieple?

Niektórzy próbują przechytrzyć naturę, przechowując miód w wyższych temperaturach. Czy to działa? Tak, ale to ryzykowne.

Można go trzymać w wyższych temperaturach, można go dekrystalizować co jakiś czas w wyższej temperaturze, byle nie przekroczyć 40°C.
Wojciech Margowniczy

Dlaczego ten limit? Bo po przekroczeniu 40 stopni zaczyna się wytwarzać HMF, czyli hydroksymetylofurfural - związek, który jest uważany za niekorzystny dla zdrowia. Wysoka temperatura niszczy także enzymy, które czynią miód tak cennym.

Szereg szklanych słoików z różnymi rodzajami miodu ustawionych na półkach. Miód różni się barwą – od jasnosłomkowego po ciemnobursztynowy. Słoiki ustawione są w równych rzędach, wypełnione niemal po brzegi.
Jest wiele rodzajów miodu. Najlepiej zapytać pszczelarza, który z jego miodów skrystalizuje najwolniejAlessandro Cristiano123RF/PICSEL

Jak przechowywać miód, by nie zaszkodzić?

Oto kilka zasad, które pozwolą zachować miód w dobrej formie:

  1. Nie trzymaj go w lodówce - niska temperatura przyspiesza krystalizację.
  2. Nie wystawiaj na słońce ani nie zostawiaj blisko kuchenki - przegrzanie to najgorsze, co można zrobić.
  3. Najlepiej trzymać w ciemnej szafce, w temperaturze pokojowej (18-22°C).
  4. Nie odgrzewaj miodu w mikrofalówce - może się rozpuścić, ale straci większość właściwości.

Jeśli twój miód już stwardniał - nie wszystko stracone. Wystarczy kąpiel wodna w misce z ciepłą (ale nie gorącą!) wodą. Trochę cierpliwości i znowu będzie płynny.

Wybieraj świadomie i nie walcz z naturą

Krystalizacja to nie wada - to znak, że masz przed sobą prawdziwy, naturalny miód. Zamiast walczyć z twardniejącym słoikiem, lepiej wybierać odmiany, które spełnią twoje oczekiwania. Lubisz kanapki z masłem i miodem? Postaw na miód kremowany, możesz też kupić miody kremowane z dodatkiem liofilizowanych owoców, np. malin, truskawek.

