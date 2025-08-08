Mamy prognozę na długi weekend. Czas zmienić plany?
Ponad połowa wakacji już za nami, dlatego warto wykorzystać trzy, ostatnie tygodnie sierpnia, by wybrać się na choćby krótki wypoczynek, tym bardziej że zbliża się długi weekend. A skoro tak, to co na najbliższe dni szykuje nam pogoda?
Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?
W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i miejscami umiarkowane. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a nad ranem krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W sobotę zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Na termometrach od 23 st. C, ok. 25 st. C na północnym wschodzie, ok. 27 st. C w centrum, do 30 st. C miejscami na południu i południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko na wybrzeżu, tam od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby, zmienny.
W niedzielę miejscami na północy, wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a na wschodzie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C. Ok. 22 st. C na północy Polski, ok. 25 st. C w centrum i na południowym zachodzie, do 29-31 st. C na południowym wschodzie - wynika z prognozy przygotowanej przez IMGW.
W poniedziałek przelotne opady możliwe na północnym wschodzie i miejscami północy kraju. Termometry wskażą od 21 st. C do 25 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu, ok. 18 st. C. We wtorek zachmurzenie małe, a w wielu miejscach nawet bezchmurnie i upalnie. Temperatura maksymalna od 25 st. C. Na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu ok. 27 st. C, na znacznym obszarze kraju ok. 30 st. C, a na południowym zachodzie nawet do 34 st. C.
W czwartek przelotne opady deszczu możliwe na północy i na zachodzie. Lokalnie pojawią się również burze. Nadal utrzyma się bardzo wysoka temperatura, bowiem ok. 28 st. C na północnym zachodzie, ok. 31 st. C w centrum, do 34 st. C na południu i południowym wschodzie. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam od 20 st. C do 24 st. C.
Jaka będzie pogoda w długi, sierpniowy weekend?
Obecne prognozy wskazują, że w długi, sierpniowy weekend, czyli 15, 16 i 17 sierpnia, w wielu regionach Polski temperatura przekroczy 30 st. C. W piątek w centrum kraju nawet 34 st. C, na północy ok. 24 st. C, na południu 32-33 st. C, na zachodzie ok. 29 st. C, natomiast na wschodzie ok. 31 st. C.
W sobotę i w niedzielę nadal bardzo ciepło, a miejscami upalnie. Termometry wskażą ok. 31-32 st. C na południu Polski, ok. 25-27 st. C na północy, ok. 27-30 st. C na zachodzie i ok. 28-32 st. C na wschodzie.
