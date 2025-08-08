Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i miejscami umiarkowane. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a nad ranem krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W sobotę zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Na termometrach od 23 st. C, ok. 25 st. C na północnym wschodzie, ok. 27 st. C w centrum, do 30 st. C miejscami na południu i południowym zachodzie. Chłodniej będzie tylko na wybrzeżu, tam od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W niedzielę miejscami na północy, wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a na wschodzie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C. Ok. 22 st. C na północy Polski, ok. 25 st. C w centrum i na południowym zachodzie, do 29-31 st. C na południowym wschodzie - wynika z prognozy przygotowanej przez IMGW.

W poniedziałek przelotne opady możliwe na północnym wschodzie i miejscami północy kraju. Termometry wskażą od 21 st. C do 25 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu, ok. 18 st. C. We wtorek zachmurzenie małe, a w wielu miejscach nawet bezchmurnie i upalnie. Temperatura maksymalna od 25 st. C. Na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu ok. 27 st. C, na znacznym obszarze kraju ok. 30 st. C, a na południowym zachodzie nawet do 34 st. C.

W czwartek przelotne opady deszczu możliwe na północy i na zachodzie. Lokalnie pojawią się również burze. Nadal utrzyma się bardzo wysoka temperatura, bowiem ok. 28 st. C na północnym zachodzie, ok. 31 st. C w centrum, do 34 st. C na południu i południowym wschodzie. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam od 20 st. C do 24 st. C.

Jaka będzie pogoda w długi, sierpniowy weekend?

Obecne prognozy wskazują, że w długi, sierpniowy weekend, czyli 15, 16 i 17 sierpnia, w wielu regionach Polski temperatura przekroczy 30 st. C. W piątek w centrum kraju nawet 34 st. C, na północy ok. 24 st. C, na południu 32-33 st. C, na zachodzie ok. 29 st. C, natomiast na wschodzie ok. 31 st. C.

W sobotę i w niedzielę nadal bardzo ciepło, a miejscami upalnie. Termometry wskażą ok. 31-32 st. C na południu Polski, ok. 25-27 st. C na północy, ok. 27-30 st. C na zachodzie i ok. 28-32 st. C na wschodzie.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 141: Przemek Chudkiewicz INTERIA.PL