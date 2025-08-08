Dlaczego wieczorne jedzenie szkodzi?

Po całym dniu organizm domaga się uzupełnienia energii, a wieczorami poziom hormonu głodu osiąga swój szczyt. Nic dziwnego, że właśnie wtedy nachodzi nas ochota na tłuste lub słodkie przekąski. Problem w tym, że jedzenie tuż przed snem zmusza układ pokarmowy do intensywnej pracy w czasie, gdy ciało powinno się regenerować. Skutkiem jest gorsza jakość snu, poczucie ciężkości oraz mniejsza efektywność odpoczynku.

Dodatkowo późne posiłki mogą zaburzać produkcję melatoniny - hormonu regulującego cykl snu i czuwania. To sprawia, że zasypianie staje się trudniejsze, a organizm, zamiast przygotowywać się do nocnego wypoczynku, koncentruje się na trawieniu. W dłuższej perspektywie regularne wieczorne podjadanie, szczególnie wysokokalorycznych potraw, może prowadzić do nadwagi oraz problemów trawiennych.

Czego lepiej unikać przed snem?

Lista produktów, które nie sprzyjają wieczornemu odpoczynkowi, jest długa. Do najbardziej obciążających należą:

słodycze - szczególnie te z dużą zawartością cukru i czekolady. Dają chwilowy zastrzyk energii, po którym szybko następuje jej spadek, często wywołując ponowne uczucie głodu.

niektóre warzywa - kalafior, kapusta pekińska, szpinak czy pomidory zawierają błonnik nierozpuszczalny, który długo zalega w jelitach i może powodować wzdęcia.

owoce o wysokiej zawartości cukru - jabłka, gruszki, śliwki, banany, winogrona czy arbuz podnoszą poziom glukozy, co utrudnia wyciszenie organizmu.

czerwone mięso - bogate w białko i tłuszcz, jest ciężkostrawne i długo obciąża żołądek, powodując uczucie pełności.

makaron - szczególnie w ciężkich sosach, jest źródłem węglowodanów, które szybko odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej.

Świadome komponowanie kolacji, unikanie ciężkich i wysokokalorycznych potraw oraz rezygnacja z jedzenia tuż przed snem to proste kroki, które mogą znacząco poprawić jakość nocnego wypoczynku. Dzięki temu rano wstaniemy lżejsi, bardziej wypoczęci i pełni energii.

Pamiętajmy, że to, co jemy przed snem ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

O której godzinie zjeść ostatni posiłek?

Krótka odpowiedź brzmi - to zależy od tego, o której godzinie chodzimy spać. Dietetycy zalecają, aby ostatni posiłek spożyć około 2-3 godziny przed położeniem się do łóżka. Taki odstęp czasowy pozwala organizmowi na strawienie pokarmu i przygotowanie się do nocnego odpoczynku. Dzięki temu unikamy nieprzyjemnego uczucia ciężkości, poprawiamy jakość snu i wspieramy procesy regeneracyjne.

