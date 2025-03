Cechują się delikatnymi pędami i drobnymi kwiatami w odcieniach fioletowego, niebieskiego, purpurowego, różowego, kremowego czy białego . Ze względu na urok i przyjemny, słodki zapach stają się ciekawym uzupełnieniem nie tylko ogrodów, ale także tarasów. Lewkonie lubią światło i ciepło , więc świetnie poradzą sobie na słonecznym balkonie, gdzie bardziej wrażliwe okazy mogłyby nie poradzić sobie ze zbyt wysoką temperaturą. Zazwyczaj kwitną od czerwca do września , lecz przy umiejętnej pielęgnacji wytrzymają nawet do pierwszych jesiennych przymrozków.

Nasiona można wysiewać już na przełomie lutego i marca, pod warunkiem że zostaną umieszczone w skrzynkach z ziemią pod rozsady. Pierwsze dwa tygodnie powinny spędzić w temperaturze 18°C. Gdy zaczną kiełkować, należy zmniejszyć temperaturę do ok. 8°C, ale jednocześnie zapewnić dostęp do światła przez większość dnia. Gdy wypuszczą po dwa liście właściwe, jest to moment na pikowanie, czyli przesadzenie siewek do osobnych doniczek. Na balkon przenieść je można dopiero w maju, gdy minie ryzyko przymrozków.