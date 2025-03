Do zaskakujących wniosków doszli naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, którzy wyniki swojego badania opublikowali w "American Journal of Clinical Nutrition".

Wpływ cukrzycy nie ogranicza się jedynie do poziomu cukru we krwi. Badania neurologów z Johns Hopkins University wykazały, że osoby chore na cukrzycę typu 2 szybciej tracą istotę białą w mózgu, co zwiększa ryzyko demencji. W badaniu przeanalizowano obrazy mózgów ponad 20 tysięcy uczestników i wykazano, że pacjenci z cukrzycą mieli o 41 proc. większe ryzyko łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI), które mogą prowadzić do choroby Alzheimera.