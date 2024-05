Zmieszaj z wodą i podlewaj borówkę co dwa tygodnie. Obrodzi kilogramami owoców

Wyciśnij sok z jednego cytrusa i wymieszaj go w 10 litrach wody. Idealnie, jeśli będzie to deszczówka, lecz nie jest to warunek konieczny. Taką mieszanką podlewaj borówkę co za dwa tygodnie. Ważne jest, aby nie moczyć liści — płyn aplikuj bezpośrednio na bryłę korzeniową. W lipcu krzew obsypie się dorodnymi owocami.