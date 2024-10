Pies łapczywie patrzy na owoc? Nie zawsze możesz ulegać jego prośbom

Każdy, kto ma psa wie, że nawet najbardziej zdyscyplinowany czworonóg czasami doprasza się o smakołyki. Niektórym pupilom ślinka cieknie na sam widok owoców i warzyw. Dlatego wiele osób zastanawia się, czy pies może jeść gruszkę. Jeśli nurtuje was to pytanie, to spieszymy z odpowiedzią.