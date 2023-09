Mikstura ojca Grzegorza na odchudzanie: Przepis

Jednym z przepisów, które opracował ojciec Grzegorz Sroka, była mieszanka ziół wspierających odchudzanie. Franciszkanin stworzył ją z myślą o terapii otyłości. Zakonnik podkreślał, że takie leczenie wymaga czasu i stosowania odpowiedniej diety. Uważał jednak, że zioła mogą pomóc w terapii, gdyż: regulują przemianę materii, ułatwiają pozbywanie się toksyn z organizmu oraz wpływają na prawidłowe wykorzystanie węglowodanów.

Jeśli interesuje cię mikstura ojca Grzegorza na odchudzanie, przygotuj:



Składniki 100 g morszczynu

50 g skrzypu

50 g dziurawca

50 g krwawnika

50 g rumianku

50 g korzenia mniszka

50 g kłącza pieprzu

50 g liści melisy

Wszystkie zioła należy zmieszać. Następnie wsyp łyżeczkę do szklanki i zalej wrzątkiem. Napar przykryj i pozostaw do zaparzenia przez 30 minut. Po tym czasie odcedź herbatkę - pij dwa razy dziennie po jedzeniu.



Przepis ukazał się w zbiorze "Zielnik klasztorny Ojca Grzegorza".



Kim był ojciec Grzegorz?

Ojciec Grzegorz Franciszek Sroka był franciszkaninem, który poświęcił się opiece nad chorymi. Przez 30 lat pomagał ludziom z różnymi schorzeniami, gromadził doświadczenie i obserwował, jak poszczególne zioła wpływają na organizm człowieka. W PRL-u sława franciszkanina sięgała daleko poza granice diecezji, a do Krakowa ciągnęli ludzie z całej Polski, by skorzystać z wiedzy zakonnika. Do dziś mieszkanki ziół ojca Grzegorza są dostępne w sprzedaży, a jego receptury uchodzą za niebywale skuteczne. Ojciec Sroka zawsze przestrzegał, że same zioła nie wystarczą, często konieczna jest zmiana stylu życia oraz stosowanie się do innych zaleceń lekarzy, ale uważał też, że zioła mogą być olbrzymim wsparciem w terapiach wielu chorób. Ojciec Grzegorz zmarł w 2006 roku w wieku 76 lat.



