Nie należy do roślin ukrytych w leśnych gęstwinach, których znalezienie w plenerze graniczy z cudem. Nagietek lekarski często jest uprawiany w ogrodach, stanowiąc barwny akcent. Patrząc na niego, można stwierdzić, że wygląda jak małe słońce na zielonej, dorastającej do 50 centymetrów łodydze. Nagietki kwitną od czerwca do września, ukazując w pełnej krasie żółte lub pomarańczowe płatki. To właśnie koszyczki kwiatowe są najcenniejszym surowcem, docenianym w medycynie naturalnej oraz w kosmetologii.