Co przyniesie poniedziałek, 21 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych widać wspólne świętowanie, połączenie z kimś, potwierdzenie statusu związku. Wyjdź do ludzi ze swoją miłością, przedstaw ukochaną osobę rodzinie oraz przyjaciołom. Znajomość musi potwierdzić się w ramach wspólnoty. Jej zdanie jest ważne, choć niekoniecznie decyduje. W finansach biznes może zostać "przyklepany", umowa podpisana.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych warto zająć się teraz "przyziemnymi" sprawami. Proste pytanie, co zrobić na obiad, kiedy przykręcić półkę, a także wyprawa do sklepu po śrubki będą znaczyły więcej niż głęboka rozmowa "o życiu". Na nią przyjdzie czas, ale najpierw zadbaj o podstawy. W finansach postaw na ludzi pracowitych i dokładnych. Fantazja przyda ci się później.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych czasem warto iść pod prąd, postawić się, odrzucić to, co daje komfort, ale nie jest zgodne z Twoją naturą. Poczucia bezpieczeństwa szukaj w sobie, a nie w innych. Druga strona może stanąć okoniem, zachować się w sposób nieprzewidywalny. W finansach buntownicza natura burzy zastałe struktury, ale może cię też wyalienować.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie odpędzić pokusy i nie ulegać prostackiemu rozumieniu trudnych rzeczy. Nie na wszystkie pytania istnieje odpowiedź "tak" lub "nie". Świat nie jest czarno-biały. Im szybciej to pojmiesz, tym łatwiej będzie ci wyznaczyć mocne, choć elastyczne granice. W finansach lęk wynika z niewiedzy. Nie daj się wciągnąć w paranoję.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta Rycerz Denarów

W życiu osobistym przyjmij do wiadomości, że nie każdy cię zrozumie, a najlepsze intencje mogą zostać odrzucone. Niektórzy mają zresztą dobre chęci, ale czas lub miejsce zdają się Wam nie sprzyjać. Zachowaj cierpliwość, pogodę ducha i szukaj towarzystwa, które jest na Ciebie gotowe. W finansach kieruj środki tylko tam, gdzie efekt będzie maksymalny. Nie marnuj grosza.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych widać miłość melancholijną, świadomą ofiar, które musi ponieść. Ludzie są niedoskonali, zaś ich uczucia - przelotne. Jeśli chce się z kimś być, trzeba niekiedy wznieść się ponad miłość własną. Być może pewna osoba poprosi Cię o wybaczenie. W finansach ktoś oczekuje od Ciebie poświęcenia, ale czy daje od siebie wystarczająco dużo?

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która sprawia wrażenie władczej, ale tak naprawdę słucha kogoś innego. Nie możesz jej tego wypominać, rzucać wyzwań. Czyimś sercem rządzi pragmatyzm, materializm, a wspólnota jest dla tamtej osoby najważniejsza. W finansach masz do czynienia z tandemem, który jest nie do rozdzielenia.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz potrzebować kogoś, by przejść przez trudny, decydujący moment. Nie musisz mierzyć się z wyzwaniami samotnie. Nie musisz także szukać sobie przyjaciół "na dobre i na złe". Czasem wystarczy, że ktoś poda pomocną dłoń w konkretnej chwili, a potem się odsunie. W finansach nadchodzi czas decyzji, czy chcesz się angażować, czy wycofać.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych możesz zetknąć się z naiwną czcią. Są ludzie, którzy bardzo potrzebują idoli. To może być popularny piosenkarz lub moralny autorytet. To możesz być Ty! Bardzo przyjemnie jest odbierać takie hołdy, ale nie da się oczekiwać jednocześnie zrozumienia dla słabości. W finansach nie polegaj na kimś bezgranicznie. Jego możliwości nie są nieskończone.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Wisielec

W życiu osobistym trzeba będzie wytrzymać trudny moment, znieść niewygodę. Wystrzegaj się nadmiernej uległości. Jeśli padniesz bezwładnie na ziemię, to w końcu ktoś cię podepcze. Ludzie mają tendencję do przekraczania granic i trzeba im przypominać, na co się nie godzisz. W finansach mówi się, że na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. Prezentuj siłę.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta Eremita

W życiu osobistym pilnuj, by mieć stały kontakt z rzeczywistością. Nie uciekaj w sferę marzeń i spiskowych teorii. Sprawy są bardziej skomplikowane, niż chcemy je widzieć i nie ma na nie jednego wyjaśnienia. Wysłuchaj, co ktoś ma ci do przekazania i nie spiesz się z finalną decyzją. W finansach możesz zyskać, sprawdzając odporność systemu na błędy, iluzje.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych widać zauroczenie, chęć "namieszania", podkradzenia odrobiny szczęścia. Ktoś godzi się na związek, ale pragnie go ukryć, stawia bariery, wyznacza granice. Nie ma tu spełnienia ani bezgranicznego zaufania. Czerp z tych kontaktów, ile możesz, ale nie dawaj z siebie wszystkiego. W finansach emocje mogą przeszkodzić doprowadzeniu spraw do końca.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL