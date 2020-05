Planujesz malowanie mieszkania? Oto triki fachowców!

Malowanie nie jest specjalnie skomplikowanym zadaniem. Trzeba tylko pamiętać o kilku podstawowych zasadach, by nie było później widać smug czy plam. Joanna Kubiakowska i Barbara Janisch w książce "Robię sobie remont. Dziewczyński poradnik" zdradzają triki, dzięki którym ściany w twoim domu będą zachwycać.

Narzędzia do malowania

Wybierz do malowania wałek odpowiedni do struktury ściany: im dłuższe runo (włókna) wałka, tym bardziej widać odciśnięcia farby na ścianie. Do gładkich ścian wybierz narzędzia z krótkim runem. Jeśli ściana ma nierówności, jest chropowata albo porowata, wybierz dłuższe runo, by farba pokryła całą powierzchnię.



Materiały

Farby do malowania ścian i sufitów nazywa się farbami dyspersyjnymi emulsyjno-lateksowymi. Niektóre z nich można mieszać z innym farbami lub rozcieńczać wodą. W każdym większym sklepie z materiałami budowlanymi znajdziesz najróżniejsze farby tego typu.

Dobra rada: Jeżeli możesz, nie kupuj najtańszej farby, gdyż różnica w jakości jest naprawdę bardzo duża. Ewentualnie sprawdź w internecie, jakie firmy są polecane, a także spójrz na certyfikaty danego produktu. Dowiedz się, o czym one świadczą i kto je wystawił.

Farba ekologiczna

Dawniej farby zwykle mocno śmierdziały, a świeżo pomalowany pokój musiał wietrzyć się przez kilka dni, zanim można było w nim zamieszkać. Dziś wiele produktów jest oznaczonych symbolem Niebieskiego Anioła, co oznacza, że wykazują niską emisję lotnych związków organicznych (LZO): mają ledwo odczuwalny zapach i są mniej szkodliwe dla zdrowia podczas malowania niż inne. Poza tym na rynku są też specjalne farby ekologiczne, na przykład bez konserwantów, lub takie o grzybobójczych albo bakteriobójczych właściwościach. Po ten rodzaj farb z chęcią sięgną osoby z alergią - jednak są one zwykle droższe niż inne produkty.

Farba lateksowa

Jest wyjątkowo droga, bo jest najwyższej jakości i wyjątkowo wytrzymała. Farba lateksowa po wyschnięciu ma podobne właściwości do lakieru, lekko się błyszczy, bez problemu można ją wytrzeć, a nawet wyszorować. Główne zastosowanie farby lateksowej to łazienki (a więc tam, gdzie może chlapnąć woda), kuchnie i pomieszczenia, gdzie ściany się szybko brudzą. Farby lateksowe mają wiele stopni połysku - od błyszczącego do jedwabistego.

Farba do kuchni i łazienki

Określa się ją w ten sposób, bo jest wodoodporna. Zawiera też składniki pleśnio- i grzybobójcze. Nie każda łazienka i kuchnia będą wymagać takiej farby. Znajduje ona zastosowanie głównie w pomieszczeniach, których nie można dobrze wywietrzyć, bo na przykład nie ma tam okien (niestety częsty przypadek w polskich łazienkach).

Farba izolująca plamy nikotynowe, plamy z rdzy i zacieki

Jeśli na ścianach i suficie widać plamy, a w powietrzu unosi się permanentny smrodek papierosowy, sięgnij po taką specjalistyczną farbę. W innym wypadku żółte plamy przebiją przez zwykłą białą farbę, a nieprzyjemny zapach popielniczki nie zniknie. Ślady nikotyny należy wcześniej wyszorować szczotką i mydłem.

Dobra rada: Na każdym pojemniku z farbą znajdziesz informację, na ile metrów kwadratowych jej wystarczy. Informacja dotyczy jednej warstwy farby. Weź pod uwagę, że z reguły potrzebne są dwie warstwy.

Zanim zaczniesz

Przygotuj ściany i zabezpiecz pomieszczenie (...). Farbę zawsze trzeba mieszać długo i dokładnie, gdyż pigmenty osiadają na dnie. Jeśli nie zrobisz tego dobrze, bedziesz malować nie farbą, ale wodnistym płynem. Mieszaj także po dłuższych przerwach w malowaniu. Gdy dodajesz do białej farby pigment, pamiętaj, aby wyjątkowo dobrze ją wymieszać.

Uwaga: Jeśli chcesz pomalować zarówno sufit, jak i ściany, zacznij od sufitu. Podczas malowania sufitu z reguły zdarzają się chlapnięcia na ściany.