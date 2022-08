Podgrzej i wlej do muszli. Babciny sposób bezlitosny dla zacieków

Higiena w łazience to absolutna podstawa, ale czasami nawet usilne szorowanie nie pomaga. Najlepszym przykładem są rdzawe zacieki widoczne w muszli klozetowej. Nie muszą świadczyć o brudzie, jednak fatalnie wpływają na estetykę toalety.

Skąd się biorą zacieki? Kamień w toalecie to efekt działania twardej wody. Wytrącają się z niej sole żelaza, wapnia czy magnezu i przywierają do powierzchni ceramiki. Bywa, że są oporne nawet na najsilniejsze detergenty.

Czy to znaczy, że jesteśmy na straconej pozycji i musimy się pogodzić z zaciekami, albo po prostu wymienić zakamieniony sprzęt? Na szczęście nie. Są przecież jeszcze domowe sposoby. Wygodniejsze, tańsze, zdrowsze i bardziej ekologiczne. Zamiast traktować toaletę agresywną chemią – postaw na domowy odkamieniacz. Jak go zrobić? To banalnie proste.

Domowy odkamieniacz do toalety

Babciny sposób na nieskazitelnie czystą toaletę zakłada wykorzystanie octu spirytusowego, który bez problemu kupisz w większości sklepów spożywczych. Aby jednak zadziałał, najpierw trzeba pozbyć się wody stojącej w muszli. Z pomocą przyjdą gumowe rękawice i niewielki pojemnik, którym odlejesz zalegający płyn.

W tym momencie do akcji wkracza ocet spirytusowy, ale nie prosto z butelki. Doświadczone gospodynie najpierw podgrzewają go w garnku, dzięki czemu ma zyskać na mocy. Nie może być oczywiście gorący, bo taki mógłby uszkodzić ceramikę.

Zdjęcie Ocet to naturalny detergent, który warto wykorzystywać do domowych porządków / 123RF/PICSEL

Jak doczyścić muszlę klozetową?

Większą część płynu wlej do toalety, a pozostałą porcją nasącz zwinięte ręczniki papierowe. Te należy umieścić w załamaniach takich jak np. kołnierz muszli. Teraz wystarczy już tylko chwila cierpliwości – pozostaw naturalny detergent na kilka godzin lub całą noc.

Następnie wyszoruj dokładnie całą muszlę i dopiero wtedy spłucz wodę. Powinna być nie tylko higienicznie czysta, ale też pozbawiona nieestetycznych zacieków z kamienia.

