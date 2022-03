Jak usunąć rysy ze szkła? Pomoże produkt, który znajduje się w każdej łazience

Porady

Dołącz do nas:

Szkło i szyby mają to do siebie, że niezwykle łatwo je zarysować. Wówczas pojawia się problem i pytanie: jak pozbyć się powstałych rys domowym sposobem? Pomoże produkt, który każdy z nas znajdzie w swojej łazience. To banalny i skuteczny trik.

Zdjęcie Rysy pojawiają się na lustrach, szklanych stolikach i karoserii samochodu / 123RF/PICSEL