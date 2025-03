Podlej zamiokulkasa resztkami z obiadu. Szybko zobaczysz nowe liście

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk

Zamiokulkas zamiolistny to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych w naszych domach. Cenimy ją za odporność, małe wymagania i dekoracyjny wygląd. Błyszczące liście to doskonałe filtry, które oczyszczają powietrze. Rozwój zamiokulkasa możesz wesprzeć w prosty sposób, stosując wodę ryżową. To naturalny i niedrogi nawóz, który pomoże roślinie na wielu poziomach. Podpowiadamy, jak go stosować, by cieszyć się soczystą zielenią w mieszkaniu.