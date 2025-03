Skrzydłokwiat, skrzydłolist (Spathiphyllum Adans.) to rodzaj roślin zielnych z rodziny obrazkowatych, obejmujący 49 gatunków pochodzących z Ameryki Środkowej i Południowej, Azji Południowo - Wschodniej oraz z zachodniej Oceanii. Roślina ta cieszy się w Polsce ogromną popularnością, bo nie tylko pięknie wygląda, ale dodatkowo czyści i filtruje powietrze, pochłaniając niebezpieczne związki, także te wydzielane przez meble (szczególnie nowe) i wykładziny. Skrzydłokwiat pochłania również promieniowanie z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nawilża powietrze, a nawet unieszkodliwia zarodniki pleśni.

Jak pielęgnować skrzydłokwiat?

Skrzydłokwiat jest rośliną dość prostą w uprawie, ale ma swoje wymagania - lubi wilgoć, ale należy uważać, by go nie przelać. Warto za to regularnie zraszać mu listki albo nalewać wodę do spodeczka, na którym postawiona jest doniczka. Samą doniczkę należy umieścić w zacienionym miejscu, ponieważ roślina ta nie lubi bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi. Zimą należy podlewać ją raz w tygodniu, latem nieco częściej, bo nawet 3-4 razy tygodniowo. Raz do roku, w kwietniu, roślinę warto przesadzić.

Od czasu do czasu skrzydłokwiat warto też "dokarmić" stosując gotowy nawóz do roślin zielonych lub naturalny, przyrządzony w domu z prostych składników takich jak np. drożdże czy fusy z kawy.

Skrzydłokwiat należy podlewać regularnie, zawsze wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschnie. W okresie jesienno-zimowym podlewanie należy jednak ograniczyć. Najlepiej wykorzystać miękką, przefiltrowaną lub przegotowaną i co ważne, odstaną wodę o temperaturze pokojowej. W sytuacji, gdy doprowadzimy do przesuszenia rośliny, powinniśmy podlewać ją stopniowo, niezbyt dużą ilością wody. Gdy podlejemy ją zbyt obficie, jej korzenie zaczną gnić od nadmiaru wody w podłożu.

Czy skrzydłokwiat można podlewać wodą z mlekiem?

Mleko to produkt, który zawiera spore ilości wapnia i wiele innych cennych składników odżywczych, więc bywa stosowane jako nawóz do kwiatów. Faktycznie, rozważne stosowanie takiej naturalnej odżywki to dobry sposób na dokarmienie roślin, ale warto przestrzegać kilku zasad.

Mleko jako nawóz może być stosowane tylko w formie rozcieńczonej. Stężenie roztworu wodnego mleka do podlewania roślin powinno mieć ok. 5-10 proc. (50-100 ml na 1 litr wody). Po wypiciu mleka wystarczy wlać wodę do butelki lub kartonu i tak powstałym wodnym roztworem podlewać rośliny.

WAŻNE: Nigdy nie zasilamy roślin nierozcieńczonym mlekiem - w ten sposób tylko im zaszkodzimy!

Roślin nie należy nawozić mlekiem częściej niż raz w miesiącu. Nie wolno tego robić także w upalne dni - mleko może się wtedy rozłożyć i utlenić, a w podłożu zaczną rozwijać się grzyby i bakterie.

Mleczny nawóz nadaje się głównie do takich roślin doniczkowych jak fikusy, palmy, storczyki, aloesy czy sansewierie, czyli rośliny, które rosną w kwaśnej glebie i taki nawóz im nie zaszkodzi. Skrzydłokwiat potrzebuje głównie azotu, więc idealnym rozwiązaniem będzie np. nawóz z żelatyny. Aby go przygotować, wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę żelatyny w litrze ciepłej wody i podlewać roślinę co 2-3 tygodnie.

