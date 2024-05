Kwitnie nawet 100 dni w roku. Zasadź, a sąsiadki będą zazdrościć

Lawendę najlepiej sadzić w odległości co 40 centymetrów. Po posadzeniu konieczne jest jej regularne podlewanie - gdy już się przyjmie, należy stopniowo wydłużać czas bez podlewania. Jedyne, co może jej zaszkodzić, to nadmierna wilgoć i ograniczony dostęp do słońca. Jeśli roślina zamiast bujnie rosnąc, będzie marnieć w oczach, może to oznaczać, że przesadziliśmy z podlewaniem lub została posadzona w miejscu, gdzie gromadzi się woda. Może to doprowadzić do gnicia korzeni - jeśli w porę nie zareagujemy, po lawendzie pozostanie tylko wspomnienie.