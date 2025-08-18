Co musisz wiedzieć o kardamonie?

Kardamon to jedna z najczęściej wykorzystywanych na świecie przypraw. Jego wszechstronność sprawiła, że przylgnęła do niego łatka "króla" wśród nich. Choć najczęściej sięgamy po niego do przygotowania wypieków bądź jako wkładka do gorących napojów, to przypisuje mu się również właściwości lecznicze, o których doskonale wiedzieli już starożytni Grecy. Kardamon jest obecny w sztuce kulinarnej wielu zakątków świata, a służy nie tylko do przygotowywania słodkości, ale także do dań wytrawnych, choć nie każde ziarna kupione w sklepie do tego się nadają.

Zielony kardamon - najpopularniejszy w Polsce - to doskonały dodatek do wypieków oraz innych słodzonych cymesów, natomiast czarny najlepiej sprawdzi się w potrawach orientalnych. Prócz koloru różnią się nieco aromatem. Wersja ciemniejsza kardamonu jest mniej słodka, ale za to bardziej wyrazista, dlatego najbardziej pasuje do dań wytrawnych.

Czy kardamon jest zdrowy?

Kardamon nie bez przyczyny nazywany jest "królem przypraw" Vsevolod Belousov 123RF/PICSEL

Skoro starożytni Grecy przypisywali kardamonowi właściwości lecznicze to czas się im przyjrzeć. Przyprawa to bogactwo olejków eterycznych, które są cenne nie tylko w aromaterapii, ale także realnie wpływają na kondycje naszego organizmu. Wśród składników aktywnych wyróżniają się cineol, limonen i terpineol. Mają nie tylko charakterystyczny i kojący smak oraz aromat, ale także sprawiają, że kardamon działa przeciwbakteryjnie oraz przeciwzapalnie. Dlatego potrawy z jego dodatkiem mogą nam pomóc w trakcie infekcji, a na dodatek odświeżą oddech. Olejki eteryczne doskonale działają na drogi oddechowe, dlatego przyprawa może być świetnym rozwiązaniem, kiedy borykamy się z kaszlem, katarem oraz bólem gardła.

Kardamon to także doskonałe źródło witaminy C, a jak wiadomo, wzmacnia ona odporność organizmu. Nie powinniśmy się jednak ograniczać do stosowania kardamonu w okresie infekcyjnym, ponieważ witamina ta poprawia również elastyczność żył (co przekłada się na normalizację ciśnienia tętniczego krwi) oraz na gładką skórę (pomaga syntetyzować kolagen).

Kardamon ma moc

Jeśli ktoś myśli, że to koniec dobroczynnych substancji w kardamonie, to jest w dużym błędzie. Choć można znaleźć w nim naprawdę wiele, warto skupić się tych najważniejszych. Chodzi o szereg przeciwutleniaczy, które w diecie są bardzo potrzebne. Dlaczego? Ponieważ mają one zdolność do usuwania toksyn w organizmie, co znacząco odciąża i nerki, i wątrobę, ale także pomaga pozbywać się wolnych rodników, które odpowiedzialne są za powstawanie stanów zapalnych oraz chorób cywilizacyjnych. Kardamon oraz zawarte w nim antyoksydanty pomagają również w opóźnieniu się procesów starzenia się komórek organizmu, więc jego spożywanie wyjdzie nam na pewno na korzyść.

Ulga dla żołądka? Kardamon spieszy z pomocą!

Kawa z dodatkiem kardamonu może przyspieszyć spalanie tłuszczu 123RF/PICSEL

Trzeba przyznać, że kardamon rzeczywiście ma bardzo dużo do zaoferowania, ale warto wiedzieć, że przyprawa także doskonale działa na nasz układ pokarmowy. Przede wszystkim warto po nią sięgnąć, kiedy zapowiada się sowity posiłek. Kardamon może regulować procesy trawienia, ale także pomagać w przypadku pewnych niedogodności, takich jak niestrawność.

Kardamon pomoże również przyspieszyć proces odchudzania. Wystarczy dodać niewielką ilość do filiżanki kawy (ok. 1/4 łyżeczki), aby napój "podkręcił" metabolizm organizmu i pomógł szybciej pozbyć się zbędnych kilogramów.

Pamiętajmy, że kuracja z kardamonem musi być połączona ze zmianą nawyków żywieniowych i wdrożeniem aktywności fizycznej.

Czy kardamon może zaszkodzić?

Choć przyprawa jest bezpieczna w stosowaniu w racjonalnych ilościach na kardamon trzeba czasem uważać. Przede wszystkim muszą z niego zrezygnować wszyscy ci, którzy są uczuleni na przyprawy korzenne. Do tego nie mogą go spożywać osoby, borykające się z wrzodami żołądka, ponieważ mogą nasilać bolesne dolegliwości.

Kardamon nie jest również polecany dla dzieci do 6. roku życia oraz dla kobiet ciężarnych. Jeśli chorujemy przewlekle i stosujemy farmakologię, przed korzystaniem z kardamonu warto zasięgnąć opinii lekarza.

