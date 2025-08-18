Wrzucasz wszystko do garnka i masz obiad marzeń. Najlepsze przepisy dla zapracowanych

Z brakiem czasu i pomysłów na szybki i pyszny obiad zmagają się niemal wszyscy. A gdyby tak mieć pod ręką przepisy na szybkie, jednogarnkowe dania, które pokochają domownicy, a ty wykonasz je w mgnieniu oka? Koniecznie zapisz sobie te propozycje, bo z pewnością będziesz do nich wracać - są pełne warzyw, smaku i przygotujesz je w jednym naczyniu!

Dania jednogarnkowe są świetnym pomysłem na szybki i sycący obiad

Szybkie, proste i pyszne dania z jednego garnka

Masz wrażenie, że ciągle powtarzasz te same przepisy obiadowe? Że brakuje ci pomysłów, a gdy chcesz urozmaicić posiłki, okazuje się, że wymagają mnóstwa pracy i długiego "stania przy garach"? Każdy mierzy się z tym problemem, dlatego warto mieć w zanadrzu kilka świetnych i prostych przepisów na dania jednogarnkowe. Dzięki przygotowywaniu pełnowartościowego posiłku w jednym naczyniu oszczędzamy czas i zmniejszamy ilość brudnych naczyń po gotowaniu. A to dla wszystkich zapracowanych jest na wagę złota.

Jeśli dodamy do tego prostotę wykonania, dużą ilość warzyw, która zapewni dawkę witamin całej rodzinie, to mamy propozycje idealne na popołudnie w biegu. Koniecznie wypróbuj te przepisy i zapisz je sobie na później. Gwarantujemy, że domownicy je pokochają!

Makaron orzo z kurkami i suszonymi pomidorami

Składniki

  • 200 g kurek
  • oliwa
  • 1 łyżka masła
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 szklanka makaronu typu orzo
  • 300 g cukinii
  • 6-7 suszonych pomidorów
  • 750 ml bulionu
  • tarty parmezanu
30 min
3-4

Przygotowanie:

  • Kurki umyć i pokroić na mniejsze kawałki w razie potrzeby.
  • Na dużą patelnię wlać oliwę i masło.
  • Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i zeszklić ją, pod koniec dodać przeciśnięty przez praskę czosnek.
  • Wsypać surowy makaron oraz kurki i smażyć przez ok. 2-3 minuty.
  • Potem dodać cukinię pokrojoną w kostkę i suszone pomidory.
  • Co chwilę mieszając smażyć całość przez ok. 3 minuty.
  • Zalać bulionem, doprawić do smaku.
  • Gotować bez przykrycia przez ok. 15 minut, od czasu do czasu mieszając, aż makaron będzie miękki i wchłonie bulion.
  • Posypać tartym serem.

Kasza pęczak ze szpinakiem i fetą

Kasza z drobno pokrojoną szynką, świeżym szpinakiem, startym serem oraz ziołami podana na białym talerzu, na drewnianym stole.
Pęczak z dodatkiem szpinaku i suszonych pomidorów to pomysł na jednogarnkowy wegetariański obiad

Składniki

  • 1/2 szklanki kaszy pęczak
  • 2 łyżki oleju
  • 2-3 ząbki czosnku
  • 1/3 łyżeczki: kurkumy, słodkiej papryki, oregano
  • 7 suszonych pomidorów
  • 100 g szpinaku świeżego lub mrożonego
  • pół kostki sera feta
30 min
1-2

Przygotowanie:

  • Kaszę wsypać do garnka, wlać 1,5 szklanki bulionu lub wody, doprawić solą i pieprzem, zagotować pod przykryciem.
  • Gotować przez ok. 25 minut do miękkości. Wyjąć z garnka.
  • W tym samym garnku na oleju podsmażyć pokrojony czosnek.
  • Dodać ugotowaną kaszę, przyprawy i smażyć co chwilę mieszając przez 3 minuty, doprawić solą do smaku.
  • Dodać pokrojone suszone pomidory i smażyć przez chwilę.
  • Dodać szpinak i mieszać aż zmięknie.
  • Odstawić z ognia i posypać fetą.

Kurczak z warzywami po meksykańsku

Kolorowa zupa warzywna z fasolą, kukurydzą, ziemniakami oraz marchewką w gęstym bulionie, podana w glinianej misce na drewnianym stole.
Kurczak po meksykańsku z kukurydzą i fasolką to pyszny pomysł na obiad jednogarnkowy

Składniki

  • łyżka oliwy lub oleju
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 czerwona papryka
  • 1 filet z kurczaka
  • 1 nieduża cukinia
  • przyprawy: kmin rzymskiego, oregano, słodka papryka, jeśli lubimy to też chilli
  • 1 mała puszka kukurydzy
  • 1 puszka czerwonej fasoli
  • 1 puszka pomidorów
  • tarty ser
30 min
1-2

Przygotowanie:

  • Na dużej patelni rozgrzać oliwę.
  • Dodać pokrojoną cebulę, starty czosnek oraz pokrojoną paprykę.
  • Smażyć przez 3 minuty.
  • Przesunąć na bok patelni, wyłożyć pokrojonego kurczaka. Doprawić go solą, pieprzem oraz kminem.
  • Obsmażać przez 5 minut.
  • Dodać pokrojoną w kostkę cukinię i wymieszać wszystkie składniki na patelni.
  • Smażyć przez kolejne 5 minut.
  • Dodać przyprawy, wymieszać i smażyć jeszcze moment.
  • Dodać odcedzoną kukurydzę oraz odcedzoną czerwoną fasolę.
  • Wymieszać.
  • Wlać pomidory z puszki lub passatę, doprawić solą i pieprzem i wymieszać.
  • Przykryć, gotować przez 10 minut.
  • Posypać serem, np. mozarellą.

Smacznego!

