Masz wrażenie, że ciągle powtarzasz te same przepisy obiadowe? Że brakuje ci pomysłów, a gdy chcesz urozmaicić posiłki, okazuje się, że wymagają mnóstwa pracy i długiego "stania przy garach"? Każdy mierzy się z tym problemem, dlatego warto mieć w zanadrzu kilka świetnych i prostych przepisów na dania jednogarnkowe. Dzięki przygotowywaniu pełnowartościowego posiłku w jednym naczyniu oszczędzamy czas i zmniejszamy ilość brudnych naczyń po gotowaniu. A to dla wszystkich zapracowanych jest na wagę złota.