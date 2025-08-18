Wrzucasz wszystko do garnka i masz obiad marzeń. Najlepsze przepisy dla zapracowanych
Z brakiem czasu i pomysłów na szybki i pyszny obiad zmagają się niemal wszyscy. A gdyby tak mieć pod ręką przepisy na szybkie, jednogarnkowe dania, które pokochają domownicy, a ty wykonasz je w mgnieniu oka? Koniecznie zapisz sobie te propozycje, bo z pewnością będziesz do nich wracać - są pełne warzyw, smaku i przygotujesz je w jednym naczyniu!
Szybkie, proste i pyszne dania z jednego garnka
Masz wrażenie, że ciągle powtarzasz te same przepisy obiadowe? Że brakuje ci pomysłów, a gdy chcesz urozmaicić posiłki, okazuje się, że wymagają mnóstwa pracy i długiego "stania przy garach"? Każdy mierzy się z tym problemem, dlatego warto mieć w zanadrzu kilka świetnych i prostych przepisów na dania jednogarnkowe. Dzięki przygotowywaniu pełnowartościowego posiłku w jednym naczyniu oszczędzamy czas i zmniejszamy ilość brudnych naczyń po gotowaniu. A to dla wszystkich zapracowanych jest na wagę złota.
Jeśli dodamy do tego prostotę wykonania, dużą ilość warzyw, która zapewni dawkę witamin całej rodzinie, to mamy propozycje idealne na popołudnie w biegu. Koniecznie wypróbuj te przepisy i zapisz je sobie na później. Gwarantujemy, że domownicy je pokochają!
Makaron orzo z kurkami i suszonymi pomidorami
Składniki
- 200 g kurek
- oliwa
- 1 łyżka masła
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 szklanka makaronu typu orzo
- 300 g cukinii
- 6-7 suszonych pomidorów
- 750 ml bulionu
- tarty parmezanu
Przygotowanie:
- Kurki umyć i pokroić na mniejsze kawałki w razie potrzeby.
- Na dużą patelnię wlać oliwę i masło.
- Dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę i zeszklić ją, pod koniec dodać przeciśnięty przez praskę czosnek.
- Wsypać surowy makaron oraz kurki i smażyć przez ok. 2-3 minuty.
- Potem dodać cukinię pokrojoną w kostkę i suszone pomidory.
- Co chwilę mieszając smażyć całość przez ok. 3 minuty.
- Zalać bulionem, doprawić do smaku.
- Gotować bez przykrycia przez ok. 15 minut, od czasu do czasu mieszając, aż makaron będzie miękki i wchłonie bulion.
- Posypać tartym serem.
Kasza pęczak ze szpinakiem i fetą
Składniki
- 1/2 szklanki kaszy pęczak
- 2 łyżki oleju
- 2-3 ząbki czosnku
- 1/3 łyżeczki: kurkumy, słodkiej papryki, oregano
- 7 suszonych pomidorów
- 100 g szpinaku świeżego lub mrożonego
- pół kostki sera feta
Przygotowanie:
- Kaszę wsypać do garnka, wlać 1,5 szklanki bulionu lub wody, doprawić solą i pieprzem, zagotować pod przykryciem.
- Gotować przez ok. 25 minut do miękkości. Wyjąć z garnka.
- W tym samym garnku na oleju podsmażyć pokrojony czosnek.
- Dodać ugotowaną kaszę, przyprawy i smażyć co chwilę mieszając przez 3 minuty, doprawić solą do smaku.
- Dodać pokrojone suszone pomidory i smażyć przez chwilę.
- Dodać szpinak i mieszać aż zmięknie.
- Odstawić z ognia i posypać fetą.
Kurczak z warzywami po meksykańsku
Składniki
- łyżka oliwy lub oleju
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 czerwona papryka
- 1 filet z kurczaka
- 1 nieduża cukinia
- przyprawy: kmin rzymskiego, oregano, słodka papryka, jeśli lubimy to też chilli
- 1 mała puszka kukurydzy
- 1 puszka czerwonej fasoli
- 1 puszka pomidorów
- tarty ser
Przygotowanie:
- Na dużej patelni rozgrzać oliwę.
- Dodać pokrojoną cebulę, starty czosnek oraz pokrojoną paprykę.
- Smażyć przez 3 minuty.
- Przesunąć na bok patelni, wyłożyć pokrojonego kurczaka. Doprawić go solą, pieprzem oraz kminem.
- Obsmażać przez 5 minut.
- Dodać pokrojoną w kostkę cukinię i wymieszać wszystkie składniki na patelni.
- Smażyć przez kolejne 5 minut.
- Dodać przyprawy, wymieszać i smażyć jeszcze moment.
- Dodać odcedzoną kukurydzę oraz odcedzoną czerwoną fasolę.
- Wymieszać.
- Wlać pomidory z puszki lub passatę, doprawić solą i pieprzem i wymieszać.
- Przykryć, gotować przez 10 minut.
- Posypać serem, np. mozarellą.
Smacznego!