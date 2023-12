Olejek goździkowy: Słów kilka

Olejek goździkowy pozyskiwany jest z wiecznie zielonego drzewa goździkowego, które może osiągnąć nawet 20 m wysokości. Co więcej, właśnie z tej rośliny pozyskiwana jest przyprawa, która wzbogaca najczęściej smak piernika albo grzańca. Sam olejek goździkowy jest bardzo aromatyczny i ma wyczuwalną, korzenną nutę, ale nie tylko walory zapachowe sprawiają, że warto pochylić się nad jego właściwościami, ponieważ może przynieść ukojenie w wielu sytuacjach.

Tajna broń olejku goździkowego

Olejek goździkowy zawiera wiele cennych substancji, jednak najcenniejszą jest eugenol. To właśnie dzięki niej specyfikowi przypisuje się właściwości bakteriobójcze i przeciwwirusowe. Oczywiście, zapach olejku goździkowego może również poprawiać nastrój oraz łagodzić bóle: np. zębów, stawów czy głowy. Wiele osób twierdzi, że specyfik pomoże w dolegliwościach skórnych, ale także w przypadku przeziębienia. Choć wydaje się, że olejek goździkowy ma wszechstronne działanie, warto wiedzieć, jak z niego korzystać, bo mogą nam grozić bolesne konsekwencje.

Jak korzystać z olejku goździkowego?

Olejek goździkowy najlepiej stosować w aromaterapii, w specjalnym kominku. Nie dość, że jego aromat pozbędzie się brzydkich zapachów, to eugenol wpłynie na nasze samopoczucie, a także zdezynfekuje powietrze w pomieszczeniu. Co więcej, specyfik zaliczany jest do naturalnych repelentów, czyli substancji odstraszających owady. Olejek może być również stosowany do kąpieli, wystarczy kilka kropel wkropić do wanny z ciepłą wodą.

Olejek goździkowy może być stosowany również do masażu, co złagodzi bóle mięśni i reumatyczne. Ponadto można stosować go w przypadku zmian trądzikowych i innych problemów skórnych. Jednak trzeba wiedzieć jedno: olejku goździkowego nie można stosować bezpośrednio na skórę - wcześniej trzeba go wymieszać np. z oliwą albo innym olejem, którymi można nacierać nasze ciało. Inaczej na naszej skórze mogą pojawić się bolesne oparzenia i ból.

Jedynym przypadkiem, kiedy można stosować olejek goździkowy nierozcieńczony, jest ból zęba. Warto wiedzieć, że to rozwiązanie może być wyłącznie czasowe i może pomóc, ale wyłącznie w oczekiwaniu na wizytę u stomatologa.

Olejek goździkowy: Czy można go pić?

Eugenol może również pomóc w przypadku dolegliwości związanych z układem pokarmowym. Nie tylko łagodzić zatrucia, ale również wspierać pracę żołądka, niwelować nadkwasotę czy rozgrzewać organizm. Wiele osób zastanawia się, czy w takim razie można spożywać olejek goździkowy. Okazuje się, że nie powinno stosować się go wewnętrznie, ponieważ łatwo o zatrucia. Aby skorzystać z dobrodziejstwa eugenolu, lepiej sięgnąć po suszone goździki, które są bezpieczniejsze dla naszego zdrowia.

