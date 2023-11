Spis treści: 01 Olejek z drzewa herbacianego — co trzeba o nim wiedzieć?

02 Olejek herbaciany — cena

03 Naturalne remedium na niedoskonałości cery

04 Olejek z drzewa herbacianego kontra grzybica

05 Domowy sposób na łupież

Olejek z drzewa herbacianego — co trzeba o nim wiedzieć?

Olejek herbaciany to naturalny produkt stanowiący ekstrakt z liści drzewa herbacianego. Cechuje się jasnożółtym kolorem i stosunkowo rzadką konsystencją. W składzie dominują związki fenolowe i terpeny, które przekładają się na przeciwzapalne i przeciwgrzybicze właściwości olejku z drzewa herbacianego.

Olejek herbaciany — cena

Pomoże na wiele dolegliwości, w tym na problemy skórne oraz infekcje. Gdzie kupić i ile kosztuje olejek herbaciany? Biorąc pod uwagę jego wszechstronne zastosowanie, koszt pozytywnie cię zaskoczy. Cena waha się od 8 do 15 złotych w zależności od wielkości opakowania. Nie trzeba kupować produktu w wielkich butlach, ponieważ przy większości domowych zabiegów używa się jednorazowo kilku kropel. Olejek z drzewa herbacianego znajdziesz zarówno w aptekach, jak i drogeriach.

Naturalne remedium na niedoskonałości cery

Stosowanie olejku z drzewa herbacianego zaleca się w pielęgnacji cery tłustej i skóry dotkniętej trądzikiem pospolitym. Pomaga regulować wydzielanie sebum. Dodatkowo łagodzi stany zapalne i zaczerwienia, dezynfekuje i przyspiesza procesy gojenia. Okazuje się przydatny w niwelowaniu blizn po trądziku. Olejek herbaciany sprzyja wygładzaniu zmarszczek — zwłaszcza mimicznych w okolicach oczu oraz ust. Stosować go można na różne sposoby, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Olejek herbaciany na wypryski można nakładać punktowo bez rozcieńczenia. Zaleca się tę metodę nie tylko w przypadku twarzy, ale też dekoltu, ramion czy pleców.

Dodaj kilka kropel do kosmetyków, które stosujesz na co dzień. Krem nawilżający albo przeciwzmarszczkowy będzie działać skuteczniej.

Parówka na twarz z olejkiem z drzewa herbacianego to powrót do tradycyjnych domowych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy, że kilkanaście kropel wlejesz do miski z ciepłą wodą, a następnie nachylisz się nad naczyniem i przykryjesz głowę ręcznikiem. Ten rodzaj sauny dla cery pomoże oczyścić pory i pozbyć się zaskórników.

Olejek z drzewa herbacianego kontra grzybica

Produkt warto stosować nie tylko w momencie, gdy choroba już się rozwinie. Olejek herbaciany sprawdza się także w profilaktyce grzybicy. Chroni skórę i skutecznie zwalcza szkodliwe drobnoustroje, więc miej go pod ręką, jeśli zdarza ci się chodzić boso w miejscach publicznych, np. na basenie.

Jest wskazywany jako pomoc w "stopie atlety", zwanej także "stopą sportowca". Ze względu na zwiększoną potliwość stóp dotyka osoby, które często trenują. Nie jesteś wyczynowcem? Grzybica może dopaść każdego, objawiając się świądem stóp, dolegliwościami bólowymi i nieprzyjemnym zapachem. Z czasem dochodzi do złuszczania skóry i powstawania ran. By skorzystać z dezynfekujących właściwości olejku herbacianego, dodawaj go do leczniczych kąpieli stóp lub nakładaj bezpośrednio na zmiany chorobowe. Pomocny będzie patyczek kosmetyczny.

Warto wiedzieć: Olejek świetnie nadaje się do zmiękczania twardej i zrogowaciałej skóry na piętach.

Domowy sposób na łupież

Drobne, białe płatki łupieżu osiadające na ramionach potrafią odebrać całą pewność siebie. Dodatkowo skóra głowy dotknięta tym problemem swędzi i jest skłonna do podrażnień. Machinalnie drapiemy się, potęgując problem. Wypróbuj olejek z drzewa herbacianego do walki z łupieżem jako domową metodę wsparcia kuracji.

Nie tylko złagodzi uciążliwe swędzenie, ale pomoże pozbyć się białego nalotu i łusek z powierzchni skóry głowy. Jak stosować olejek herbaciany? Dodaj kilka kropel do szamponu albo wcierki. Nałóż na skórę i zostaw na 2-3 minuty. Dzięki systematyczności szybciej pozbędziesz się problemu.

