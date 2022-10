Spis treści: 01 Pielęgnacja storczyków jesienią. Tego błędu nie popełniaj

02 Nawożenie storczyków jesienią

03 Jak podlewać storczyki jesienią?

Storczyki to jedne z najpopularniejszych kwiatów, które chętnie wybieramy do naszych domów i mieszkań. To piękne i proste w pielęgnacji rośliny, które są prawdziwą ozdobą naszych pomieszczeń.

Osoby, które rozpoczynają swoją przygodę ze storczykami, mogą nie wiedzieć, że jesienią trzeba postępować z nimi nieco inaczej. To właśnie o tej porze roku popełniamy częsty błąd, którego skutki są fatalne. Storczyki rozkwitną jesienią, jeśli będziemy przestrzegać kilku zasad.

Pielęgnacja storczyków jesienią. Tego błędu nie popełniaj

Zdjęcie Storczyki są piękną ozdobą domów i mieszkań / 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować storczyki jesienią? Warto pamiętać, aby kwiaty nie znajdowały się w pobliżu kaloryferów. W tym miejscu powietrze jest suche i gorące, a rośliny są wrażliwe na takie warunki.

Trzymanie storczyków w tym miejscu może spowodować, że kwiaty zmarnieją. Aby temu zaradzić, warto trzymać doniczki na mokrym i rozsypanym keramzycie. Roślinę warto też spryskać wodą o poranku, dzięki czemu zachowa wilgoć na cały dzień.

Jesienią warto również zadbać o tzw. okres przejściowy dla storczyków. Na czym polega? Jest on potrzebny, aby storczyk mógł się zahartować. W tym celu wieczorem warto uchylić okno, aby roślina zaczęła się przyzwyczajać do chłodniejszego powietrza. Dzięki temu nawet jesienią nasz storczyk może obsypać się kwiatami i wypuścić nowe liście. Uważajmy tylko na przeciągi! Ich storczyki zdecydowanie nie lubią.

Nawożenie storczyków jesienią

Zdjęcie Storczyk źle znosi zarówno ciepłe powietrze od kaloryfera, jak również podmuchy zimnego przeciągu / 123RF/PICSEL

W okresie jesiennym storczyki potrzebują mniej nawozu. Należy zmniejszyć jego ilość, a w zimie - od grudnia do marca, zupełnie z niego zrezygnować. To miesiące, gdy kwiaty nie potrzebują dużej jego dawki. Jeśli w tym czasie przesadzimy z nawożeniem, nadmiar środków zacznie się odkładać w korzeniach, a to nie będzie dla nich korzystne.

Jak podlewać storczyki jesienią?

Zdjęcie Jak podlewać storczyki jesienią? Najważniejsza jest systematyczność / 123RF/PICSEL

Jesienią nie zapominajmy o regularnym podlewaniu storczyków. Ja je podlewać w tym czasie? Nie ma na to reguły, bo wszystko zależy od danej rośliny. Jeśli korzenie storczyka są zielone, oznacza to, że mają odpowiednią ilość wody. Jeśli zmienią swój kolor i stają się białe lub szaro-srebrne, trzeba je podlać.

Ważne, by jesienią storczyki podlewać raz w tygodniu. W tym przypadku sprawdzi się "kąpiel storczyków". Roślinę wkładamy na pół godziny do miski wypełnionej wodą na 20 minut. Pamiętaj, aby po tym czasie odsączyć nadmiar płynu. Inny sposób na podlanie storczyka to wlanie niewielkiej ilości wody do podstawki czy zalanie rośliny większą ilością wody nad umywalką i czekanie, aż nadmiar wody spłynie z doniczki.

