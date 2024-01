Wyjątkowy aromat to nie jedyna zaleta liści laurowych. Poznaj ich właściwości, dzięki którym pomogą ci w walce o piękną cerę.

Czy liście laurowe są dobre na zmarszczki?

Liście laurowe mają pozytywny wpływ na naszą skórę. Wynika to z bogactwa w cenne składniki odżywcze, takie jak:

witaminy — witamina A, C i witaminy z grupy B

— witamina A, C i witaminy z grupy B minerały — cynk, miedź, potas, selen, magnez, żelazo, wapń

— cynk, miedź, potas, selen, magnez, żelazo, wapń związki chemiczne — alkaloidy izochinolinowe, garbniki, flawonoidy, żywice, gorycze, pektyny, lignany

Dzięki temu liście laurowe mają właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Można je stosować jeśli zależy nam na działaniu odkażającym oraz antyseptycznym. Liście laurowe, a szczególnie maść z ich dodatkiem mogą pomagać na stłuczenia, obrzęki oraz stany zapalne skóry. Doskonale sprawdzają się w przypadku skóry problematycznej oraz trądzikowej.

Niektórzy zauważają, że liście laurowe mają także działanie ujędrniające — napinają skórę i przywracają jej sprężystość oraz zdrowy wygląd. Dlatego wiele osób stosuje kosmetyki z ich dodatkiem, kiedy zauważy pierwsze zmarszczki. Regularne stosowanie maści z ich dodatkiem może pomóc w utrzymaniu skóry w zdrowej kondycji.

Na co służy maść z liści laurowych?

Do przygotowania maści z liści laurowych potrzebujemy jedynie dwóch składników — masła shea lub oleju kokosowego oraz naturalnego oleju laurowego. Stały olej należy rozpuścić w kąpieli wodnej, a następnie wymieszać go w równych proporcjach z olejem laurowych. Tak przygotowany produkt należy przelać do małego słoiczka i pozostawić do przestudzenia. Kiedy ostygnie, maść będzie gotowa do użycia.

Dzięki właściwościom masła shea i oleju kokosowego maść doskonale nawilży naszą skórę. Z kolei olej z liści laurowych dostarczy jej cennych składników odżywczych. Regularne stosowanie maści z liści laurowych może pomóc nam w walce ze zmarszczkami i pierwszymi oznakami starzenia.

Maska z liścia laurowego na zmarszczki — jak ją przygotować?

Jeśli maść z liści laurowych nie odpowiada potrzebom naszej skóry, możemy spróbować innego rozwiązania, jakim jest maska z dodatkiem przyprawy. Do jej przygotowania potrzebujemy:

8 liści laurowych

100 ml oliwy

2 łyżki płatków owsianych

Mieszamy ze sobą pokruszone liście laurowe oraz płatki owsiane, a następnie zalewamy je oliwą. Odstawiamy składniki na co najmniej godzinę, aż płatki napęcznieją. Po tym czasie maseczka jest gotowa do użycia.

Zdjęcie Liście laurowe z dodatkiem oleju mogą pomóc w walce z pierwszymi oznakami starzenia / 123RF/PICSEL

Aby szybko cieszyć się efektami, należy stosować ją dwa razy w tygodniu — wystarczy nałożyć ją na oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu na 20 minut, a następnie zmyć ciepłą wodą. Po zabiegu warto nałożyć odżywczy krem, który stosujemy na co dzień.

Tonik z liści laurowych na zmarszczki — jak go używać?

Tonik z liści laurowych to rozwiązanie, które będzie odpowiadało osobom o cerze trądzikowej i problematycznej. Do jego przygotowania potrzebujemy jedynie kilka liści laurowych i 0,5 litra wrzątku. Pokruszoną przyprawę wystarczy zalać gorącą wodą i pozostawić do ostudzenia.

Tak przygotowany roztwór nadaje się do stosowania jako tonik — przemywanie nim skóry może pomóc nam w leczeniu stanów zapalnych i gojeniu ran. Płyn doskonale się również sprawdzi w formie kompresu na obrzęki i opuchliznę. Można włączyć go do codziennej pielęgnacji. Już po kilku tygodniach stosowania będzie można zauważyć pierwsze efekty.

