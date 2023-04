Groźne ukąszenia kleszczy

Porady Rozsyp w ogrodzie i czekaj na efekty. Nornice wyniosą się na dobre Przełom marca i kwietnia to czas, gdy kleszcze zaczynają atakować. Zagrażają zarówno zdrowiu ludzi, jak i zwierząt, a wszystko przez to, że są wektorami wielu chorób, głównie boreliozy, która początkowo może nie dawać żadnych objawów. Zarażają również kleszczowym zapaleniem mózgu, bartonelozą, anaplazmozą oraz babeszjozą, która bardzo często atakuje psy. Nie każde ukąszenie wiąże się z chorobą, jednak trzeba mieć na uwadze ryzyko zagrożenia, które niosą za sobą kleszcze mimo ich niewielkiego rozmiaru.

Kleszcze to pajęczaki, które są pasożytami. Żerują w celu pozyskania niezbędnej do rozwoju ludzkiej bądź zwierzęcej krwi. Uwielbiają przebywać w wysokich trawach oraz na krzewach, a więc jesteśmy na nie narażeni na łąkach, w parkach, lasach, ogródkach i działkach rekreacyjnych. Mitem jest jednak to, że skaczą na swoje ofiary z drzew.

Po spacerze trzeba więc dokładnie przejrzeć ubrania i ciało, by upewnić się, że nie przynieśliśmy kleszczy do domu oraz czy żaden pajęczak nie zdążył się już wbić w skórę. Okazuje się, że najczęściej atakują i wkłuwają się m.in. przy linii włosów, za uszami, na szyi i pod pachami oraz w zgięciach ręki, w pachwinach, w okolicach pępka, a także pod kolanami.

Reklama

Zdjęcie Kleszczom w zlokalizowaniu potencjalnego żywiciela pomaga narząd Hallera znajdujący się na pierwszej parze odnóży. / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Nawet nie wiesz, że przyciągasz kleszcze. Unikaj w ciągu dnia i wieczorem

Jakie rośliny odstraszają kleszcze?

Kleszcze nie wydają żadnych dźwięków, chowają się w trawie, a dzięki kolorowi swojego ciała wtapiają się w otoczenie, przez co ciężko je zauważyć. Poza tym ich ukąszenie za sprawą substancji znieczulającej jest bezbolesne, co jeszcze bardziej ułatwia im żerowanie. Trudno więc ich całkowicie uniknąć, zwłaszcza regularnie spacerując po lesie. Wbrew pozorom ciemne ubranie nie jest pomocne w ochronie przed nimi. Wszystko przez to, że kleszcze są po prostu ślepe. W zlokalizowaniu potencjalnego żywiciela pomaga im narząd Hallera znajdujący się na pierwszej parze odnóży.

Ryzyko ataku kleszczy można jednak zminimalizować na własnym podwórku. Wystarczy posadzić w ogrodzie rośliny, które za sprawą wydzielanych substancji i zapachów odstraszają te pasożyty:

lawenda

aksamitka

rozmaryn

szałwia

kocimiętka

trawa cytrynowa

melisa

mięta cytrynowa

wrotycz pospolity

złocień dalmatyński

Zdjęcie Aby "odstraszyć" kleszcze, warto zasadzić w ogrodzie m.in. lawendę / East News

Co na kleszcze?

Chcąc uchronić ogród przed zasiedleniem się kleszczy, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim należy regularnie kosić trawę. Pomocna może być również ściółka z kory, która jest dla kleszczy sporym utrudnieniem w przemieszczaniu się. Sadząc krzewy, trzeba mieć na uwadze, by nie robić tego zbyt gęsto.

Kleszcze lubią przebywać w ciemnych i zacienionych miejscach, a więc wielu zaleca pozbywanie się z działki stosów liści oraz innych resztek roślin. Pozostawianie ich w ogrodzie jest istnym zaproszeniem dla kleszczy. To samo tyczy się przechowywania drewna na gruncie. Lepiej składować je w suchym i nasłonecznionym miejscu, najlepiej na paletach.

Zdjęcie Przełom marca i kwietnia to czas, gdy kleszcze zaczynają atakować / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Rozsyp w ogrodzie i czekaj na efekty. Nornice wyniosą się na dobre

Najczęściej możemy się spotkać z kleszczem pospolitym, ale jak się okazuje, w Polsce żyje nawet 20 gatunków tych pajęczaków.

Kleszcze unikają pewnych zapachów, a więc właśnie w taki sposób można z nimi walczyć. Wielu zaleca wykorzystywać w tym celu olejek lawendowy, goździkowy, cytronelowy czy też z drzewa herbacianego. Przed użyciem warto je jednak rozcieńczyć, a następnie spryskać skórę bądź ubranie.

W trosce o ogród, taras i miejsca, w których spędzamy mnóstwo czasu wiosną oraz latem można zastosować zapachowe opryski. Na sklepowych półkach jest mnóstwo chemicznych produktów, które mają na celu pozbycie się kleszczy z przydomowego podwórka.

Można również postawić na naturalne sposoby. Ogrodnicy polecają m.in. opryski z wywaru na bazie tataraku. Zawiera on olejek eteryczny mający w swoim składzie spore ilości odstraszającego kleszcze azaronu. Innym sposobem jest zmielenie go i rozsypanie w ogrodzie. Poza tym skutecznie może zadziałać oprysk z wody wymieszanej z cynamonem bądź goździkami.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Ich ugryzienie może powodować boreliozę. Lekarz radzi Jak usunąć kleszcza Polsat News