Spis treści: 01 Co lubi jeść nornica?

02 Kiedy nornice pojawiają się w ogrodzie?

03 Cynamon na nornice - jakie uzyskamy efekty?

04 Cynamon nie tylko na nornice

05 Jak jeszcze można przepędzić nornice z ogrodu?

Co lubi jeść nornica?

Nornice to gryzonie prowadzące nocny tryb życia, wyglądem przypominające myszy. Kopią tunele po ziemią i potrafią wyrządzić wiele szkód w polach, ale i przydomowym ogrodzie. Żywią się:

młodymi pędami

korą

korzeniami

kłączami roślin

dżdżownicami i larwami owadów

Uwielbiają też podjadać owoce i kwiaty, niszcząc przy tym grządki oraz trawniki. Obecność nornic w ogrodzie może spowodować ogromne szkody - szczególnie niekorzystnie odbija się na kondycji roślin, które marnieją. Ważne więc, aby nie zwlekać z działaniami dotyczącymi ich zwalczania.

Reklama

Kiedy nornice pojawiają się w ogrodzie?

Nornice w ogrodach pojawiają się na wiosnę i potrafią wyrządzać szkody przez całe lato, aż do jesieni. W tym czasie również się rozmnażają. Na zimę gromadzą zapasy - głównie w postaci nasion, a jeśli brakuje im pożywienia, to często też obgryzają kory drzew.

Cynamon na nornice - jakie uzyskamy efekty?

Zdjęcie Cynamon wystarczy umieścić w gniazdach nornic. Jego aromat skutecznie odstraszy gryzonie / 123RF/PICSEL

Spośród kilku naturalnych i sprawdzonych sposobów na nornice poleca się umieszczenie w gniazdach produktów, które swoim zapachem odstraszą te gryzonie. Jednym z nich jest popularny w kuchni cynamon. Ta przyprawa drażni nornice, tak więc może przynieść zadowalające efekty i zmusić je do wyprowadzki. Warto pamiętać, że najlepsze rezultaty uzyskamy, stosując świeży cynamon, który posiada bardzo intensywny aromat.

Aby przepędzić nornice z ogrodu, należy do gniazd oraz korytarzy wsypać sproszkowany cynamon lub też umieścić po kilka lasek świeżego. Potem należy już tylko obserwować, czy nornice przestały wyrządzać szkody. Podobnie do cynamonu zadziała też czosnek.

Czytaj również: Wymieszaj z wodą i spryskaj liście roślin. Nornice będą uciekać w popłochu

Cynamon nie tylko na nornice

Jak się okazuje, wiele osób w swoich ogrodach cynamon stosuje również do walki z innymi gryzoniami - np. z kretami. Stosuje się go dokładnie w ten sam sposób, co w przypadku nornic. Ponoć sposób ten przynosi szybkie i zadowalające efekty.

Jak jeszcze można przepędzić nornice z ogrodu?

Zdjęcie W celu przepędzenie nornic z ogrodu zaleca się stosowanie wyłącznie ekologicznych sposobów / 123RF/PICSEL

Poza stosowaniem intensywnych przypraw jak cynamon czy czosnek można spróbować też użyć:

odstraszaczy dźwiękowych

Pułapek na nornice (żywo łownych), które umożliwią wyłapanie i wywiezienie szkodników np. do lasu czy pola

Stosowanie środków chemicznych nie jest zalecane. Ich użycie powinno być ostatecznością.

Zobacz też: Krety nienawidzą tego zapachu. Umieść w pobliżu nory, a szybko uciekną