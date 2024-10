Przymrozki są zdradliwe. Jeśli występują, a nie zabezpieczyliśmy naszych roślin na czas, to już po jednej nocy są mniej atrakcyjne, marnieją i tracą pędy. Z drugiej strony, nie ma co się z tym - bardzo kluczowym - zabiegiem spieszyć. Istnieje bardzo łatwa zasada: bacznie sprawdzamy prognozy pogody. Gdy mamy pewność, że w nocy albo nad ranem wystąpią ujemne temperatury, trzeba zacząć działać.

Jeśli pośpieszymy się z zabezpieczeniem roślin przed przymrozkami , działania mogą być opłakane w skutkach. Przedwczesna osłona przed zimnem może je pobudzić delikatnie do wzrostu, a tym bardziej je osłabić, co sprawi, że z czasem zaczną marnieć albo zamierać.

Jeśli mamy ukwiecony balkon i uprawiamy na nim jeszcze kwitnące pelargonie albo surfinie, to na czas przymrozków możemy przenieść je do cieplejszego miejsca. Dobrze sprawdzi się ganek, piwnica, albo garaż. Musimy wziąć jednak pod uwagę to, że dwa ostatnie miejsca muszą mieć okna, aby roślina miała dostęp do światła słonecznego.