Unia Europejska poinformowała, że rozważa wprowadzenie nowych regulacji, dotyczących kierowców powyżej 65. roku życia. Według wstępnych założeń, mieli być oni zobligowani do poddawania się obowiązkowym badaniom co dwa lata po 65. roku życia i raz do roku po 75. roku życia. Finalnie uznano jednak, że takie przepisy mogą ograniczać swobodę przemieszczania się seniorów i są bardzo dyskryminujące. Postanowiono więc rozpocząć prace nad bardziej elastycznymi rozwiązaniami.