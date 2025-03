Storczyki to epifity, które w naturalnych warunkach rosną nie w ziemi, ale w zagłębieniach innych, większych roślin. Wodę czerpią poprzez system korzeni powietrznych, dlatego ich pielęgnacja jest dość specyficzna. Choć mają renomę kwiatów trudnych, wystarczy trzymać się kilku zasad, aby cieszyły nasze oczy kolorami. Wiosną warto szczególnie zadbać o storczyki, a szybko obsypią się kwiatami .

Co postawić obok storczyka?

Orchidee wolą wilgotne powietrze od wilgotnego podłoża, bo w naturalnych warunkach właśnie z powietrza pobierają wodę. Storczyki najlepiej czują się w umiarkowanej wilgotności powietrza (ok. 50-70%) . Jeśli w pomieszczeniu jest zbyt sucho, ich liście mogą więdnąć, a kwiaty szybciej opadać. Co postawić obok storczyka, aby szybko zakwitł?

Wilgotny ręcznik - ta metoda jest zamiennikiem nawilżacza powietrza. Wilgotny ręcznik warto położyć obok doniczek lub na ciepłym kaloryferze w sezonie grzewczym. Trzeba go wymieniać, gdy tylko wyschnie.

Miskę z wodą - umieszczenie naczynia z wodą obok storczyka zwiększy wilgotność powietrza. Aby efekt był lepszy, można dodać do miski kamyki, które spowolnią odparowywanie wody.

Czego unikać? Nie należy kłaść w pobliżu storczyków owoców, szczególnie jabłek czy bananów . Wydzielają one etylen - gaz przyspieszający opadanie kwiatów.

Jak sprawić, by storczyki obficie kwitły?

Storczyki lubią delikatne wahania temperatury, które stymulują kwitnienie . Odpowiednia dla nich temperatura to 18-25°C w dzień, w nocy powinna być nieco niższa. W ten sposób tworzymy roślinie warunki, które miała zapewnione w naturalnym środowisku. Storczyki lubią regularne, ale niezbyt częste nawadnianie, przy czym lepiej unikać w ich przypadku standardowego podlewania. Najlepiej raz na 7-10 dni zanurzyć doniczkę z orchideą w wodzie na 15-20 minut . Woda powinna być odstana i o temperaturze pokojowej.

W okresie kwitnienia warto stosować specjalne nawozy do storczyków bogate w fosfor i potas. Natomiast po przekwitnięciu dobrze jest skrócić pęd rośliny nad drugim lub trzecim węzłem, aby pobudzić ją do ponownego kwitnienia. Co 2-3 lata warto wymienić podłoże na świeże, przeznaczone specjalnie dla storczyków.