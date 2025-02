Przesadzanie to jeden z najważniejszych zabiegów, jakie powinniśmy zaoferować storczykowi. Dlaczego jest tak ważne? Wraz z biegiem czasu podłoże ulega rozkładowi i staje się coraz bardziej zbite. To sprawia, że korzenie rośliny mają o wiele trudniejszy dostęp do powietrza.

Co więcej, używanie nawozów prowadzi do zasolenia podłoża, a efektem są np. glony pojawiające się na ściance doniczki. Innym ważnym sygnałem co do konieczności przeprowadzenia zabiegu są zbyt bujnie rozrośnięte korzenie. Najlepiej, by przesadzanie storczyka miało miejsce co dwa-trzy lata.