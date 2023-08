Spis treści: 01 Jak dbać o hortensję pnącą?

Hortensja pnąca jest prawdziwą ozdobą ogrodów, szczególnie tych w stylu angielskim. Pochodzi z Azji, w naturalnych warunkach można ją spotkać m.in. w Japonii, na Tajwanie czy w Korei Południowej. Jej uprawa nie jest trudna, dodatkowo wygląda zjawiskowo posadzona przy werandzie, altanie oraz domu. Pędami pięknie oplata pergolę i tworzy przyjemny, zacieniony zakątek. Jeśli nie zapewnimy jej podpory, może być też uprawiana jako niski krzew.

Roślina wspina się po podporach za pomocą sinych korzonków przybyszowych, podobnych do tych, jakie ma bluszcz. Jej liście są owalny kształt, do 10 cm długości i gęsto porastają gałęzie. Jesienią wybarwiają się na ciepłozłocisty. Pędy, pokryte czerwonobrunatną i łuszczącą się korą są także prawdziwą ozdobą naszego ogrodu, szczególnie w czasie bezlistnym.

Zdjęcie Hortensja pnąca pięknie oplata pergolę i tworzy przyjemny, zacieniony zakątek. / 123RF/PICSEL

Jak dbać o hortensję pnącą?

Hortensja pnąca sprawdzi się na słonecznym lub w półcienistym stanowisku. Lubi glebę o odczynie kwaśnym, nie znosi za to nadmiaru wapnia, zatem ważne jest zadbanie o odpowiednie parametry ziemi. Gleba nie może być zbita, zadbajmy o to, a unikniemy zastojów wody i tym samym ochronimy korzenie przed pleśnią. Pamiętać powinniśmy także o regularnym odchwaszczaniu.

Należy wiedzieć, że hortensja pnąca lubi wodę, zatem trzeba zapewnić jej regularne i obfite podlewanie.

Hortensja pnąca. Jak wykonać cięcie?

Jeśli roślina ma dość miejsca, aby się rozrastać, przycinanie hortensji pnącej nie jest konieczne. Można natomiast przyciąć ją tuż po posadzeniu - wtedy pędy skracamy mniej więcej o jedną trzecią, co pobudzi roślinę do rozgałęzienia.

Co atakuje hortensję pnącą?

Roślina jest wytrzymałą na choroby rośliną. Jej pnącza są mocne i odporne na szkodniki, czasem pojawia się jednak mączniak prawdziwy lub rzekomy. A jeśli zauważymy, że hortensji żółkną liście, a na blaszkach liściowych widać zielone żyłki to znak, że mamy do czynienia z chlorozą. Aby do tego nie dopuścić, możemy podsypać ją torfem lub ziemią dla różaneczników.

Ozdobi taras i balkon

Hortensja pnąca będzie także prawdziwą ozdobą tarasu czy balkonu. Osłoni nas od sąsiadów, a tym samym zapewni trochę prywatności oraz cienia.

Aby rozpocząć uprawę rośliny na balkonie, musimy zapewnić jej odpowiednio duże donice oraz podpory. Pojemnik musi mieć otwór odpływowy w dnie, dzięki temu unikniemy zastojów wody.