Naturalny sposób na odzyskanie młodego wyglądu, który kosztuje zaledwie ułamek kwoty, którą musimy wydać na przykład na kwas hialuronowy? Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe? A jednak taki sposób istnieje. Wystarczy sięgnąć do lodówki po kurze jajko!

Z pomocą przychodzi... jajko!

Kremy, serum, kuracje na zmarszczki mogą wiązać się z ogromnymi kosztami, na które nie każdy może sobie pozwolić lub nie ma po prostu ochoty ponosić. Tymczasem od pokoleń znany jest naturalny i skuteczny sposób na odmłodzenie twarzy z pomocą niezastąpionego kurzego jajka.

Jajko - odwieczny symbol życia, zajmujący ważne miejsce zarówno w religiach świata, jak i wielu obrzędach magicznych, poza potęgą metafory posiada bardzo wymierne pozytywne działanie na organizm osób, które często je spożywają. Jest to prawdziwa biologiczna bateria, która dostarcza całą gamę odżywczych składników i ważnych pierwiastków.



Jak się okazuje, surowe kurze jajko może być stosowane zewnętrznie na skórę, a efekty takiej kuracji są wspaniałe, często lepsze niż zapewniają drogie kosmetyki ze sklepu.

Jajko jako kosmetyk

Produkcja kolagenu i keratyny w naskórku oparta jest na siarce. Jajko to doskonałe źródło tego pierwiastka.

Pozyskane z jajka fosfor, potas i nasycone kwasy tłuszczowe odżywiają skórę twarzy.

Jajko jest bogate w witaminę A, która zapobiega rozwojowi bakterii, oczyszcza pory i wspomaga złuszczanie naskórka.

Grupa witamin B wspomaga proces gojenia i podział komórkowy.

Jajko to także źródło aminokwasów, które nawilżają skórę, co wspomaga odzyskanie elastyczności i jędrności twarzy.

Zdjęcie Jajka mogą być doskonałą alternatywą dla drogich kosmetyków do włosów / 123RF/PICSEL

Jak stosować jajko na twarz?

Jajeczna maseczka na twarz to jedna z najprostszych rzeczy, jakie możemy przygotować. Będziemy potrzebować do tego... jajka. To wszystko. Białko z żółtkiem należy wymieszać i lekko ubić w miseczce. Potem pędzelkiem nakładamy maseczkę na oczyszczoną twarz. Czekamy do wyschnięcia i potem zmywamy. Do takiej maseczki możemy dodać też jogurt i awokado, które zapewnią lepsze nawilżenie.



