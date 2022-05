Jak wygląda mniszek lekarski?

Mniszek lekarski, inaczej mniszek pospolity, rośnie dziko i najczęściej można go spotkać przy drogach, na łąkach i w zaroślach. Dość często jest błędnie nazywany mleczem.

Mniszek lekarski ma zazwyczaj kilka łodyg, które wyrastają z jednego miejsca. Na każdej z nich jest tylko jeden żółty kwiatostan, który po przekwitnięciu przekształca się w owocostan nazywany "dmuchawcem". Mniszek lekarski tworzy przy podłożu rozetę złożoną z lancetowatych liści. Mlecz jest natomiast chwastem. Ma jedną długą łodygę, od której odchodzą pędy poboczne i drobne listki.

Mniszek lekarski - właściwości

Mniszek lekarski został doceniony za swoje właściwości lecznicze i znalazł zastosowanie w zwalczaniu niektórych dolegliwości. Surowcami leczniczymi są najczęściej korzeń i liście, ale wykorzystuje się również kwiaty.

Zdjęcie Kwiaty najlepiej zbierać w maju w słoneczny dzień, gdy są najbardziej otwarte / 123RF/PICSEL

Uznaje się, że mniszek lekarski ma działanie przeciwnowotworowe i przeciwcukrzycowe. Poza tym działa on moczopędnie i oczyszczająco. Mniszek lekarski korzystnie wpływa również na trawienie. Między innymi pobudza wytwarzanie żółci, wspomaga wydzielanie soku żołądkowego i usprawnia pracę trzustki.

Poza tym sok z mniszka lekarskiego lub przygotowany napar może pomóc w pozbyciu się brodawek. Ma właściwości przeciwzapalne, poprawia odporność i hamuje łaknienie, dlatego może być pomocny podczas diety odchudzającej. W dodatku mniszek lekarski może regulować gospodarkę hormonalną i przyspieszać gojenie ran.

Przepis na syrop z mniszka lekarskiego

Do przygotowania syropu z mniszka lekarskiego potrzebujemy litrowego słoika wypełnionego kwiatami, soku z jednej cytryny, litra wody i kilograma cukru.

Kwiaty najlepiej zbierać w maju w słoneczny dzień, gdy są najbardziej otwarte. Przed przygotowaniem syropu kwiaty mniszka lekarskiego należy rozłożyć np. na gazecie i pozbyć się z nich wszelkich zabrudzeń i owadów.

Zdjęcie Mniszek lekarski został doceniony za swoje właściwości lecznicze i znalazł zastosowanie w zwalczaniu niektórych dolegliwości / 123RF/PICSEL

Po upewnieniu się, że w kwiaty mniszka lekarskiego są czyste, należy włożyć je do garnka i zalać wodą. Gotujemy całość przez mniej więcej 30 minut, później dodajemy sok z cytryny i gotujemy przez kwadrans. Następnie odstawiamy do wystygnięcia na 24 godziny.

Po upływie doby odcedzamy kwiaty i do wywaru dodajemy cukier. Wszystko należy dokładnie wymieszać i gotować przez pół godziny. Ostatnim krokiem jest przelanie syropu do słoiczków. Można go przechowywać nawet przez kilka miesięcy.

Syrop z mniszka lekarskiego jest stosowany m.in. podczas przeziębienia. Łagodzi kaszel oraz ból gardła i jest w stanie rozprawić się z bakteriami i wirusami. Poza tym świetnie sobie radzi ze stanami zapalnymi.

Syrop z mniszka lekarskiego jest źródłem cennych witamin oraz minerałów i jest chętnie stosowany w celu leczenia dolegliwości żołądkowych.

