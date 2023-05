Spis treści: 01 Fuksja niejedno ma imię

02 Fuksja: Uprawa na balkonie

03 Jak podlewać fuksję na balkonie?

04 Fuksja w doniczce: Zimowanie

05 Jak i kiedy przycinać fuksję?

06 Ile sadzonek fuksji do doniczki?

Fuksja niejedno ma imię

Choć mają wspaniałe kwiaty, które mogą przywodzić na myśl bajkowe wróżki i zdobią roślinę przez długi czas, to fuksje jako kwiaty balkonowe nadal nie są zbyt doceniane. Jeśli szukasz alternatywy dla typowych pelargonii i surfinii, to fuksja jest doskonałym rozwiązaniem. Na rynku dostępnych jest wiele gatunków tej rośliny. Fuksja wisząca świetnie prezentuje się w doniczkach na balustradach i zawieszanych u powały altan. Natomiast rośliny dorastające do metra wysokości świetnie sprawdzą się jako fuksja-drzewko, zamiast innych, popularnych miniaturowych roślin tego rodzaju.



Fuksja: Uprawa na balkonie

Odpowiedź na pytanie: czy fuksja nadaje się na balkon, może być tylko jedna — tak. Roślinę można wynieść na zewnątrz, gdy temperatury przestaną spadać poniżej zera. Jakie stanowisko dla niej wybrać? Fuksja najlepiej sprawdzi się na balkonach o ekspozycji wschodniej i zachodniej, ale poradzi sobie również na tych wychodzących na zachód.

Czy fuksja może być na słońcu? Roślina nie lubi ostrego palącego słońca. Jeśli jej bryła korzeniowa mocno się nagrzeje, kwiaty zaczną bardzo szybko więdnąć, a jej liście zaczną zwisać — co jest naturalnym mechanizmem obronnym rośliny przed upalnym słońcem. Dlatego fuksja to nie jest roślina na balkon o ekspozycji południowej. Warto jednak dodać, że gatunki o jasnych kwiatach, są bardziej odporne na słońce.

Czy fuksja lubi zimno? Co do zasady: nie, ale jeśli sporadycznie ulega przemrożeniu, to nie będzie dla niej to szczególna tragedia. Natomiast przedłużające się mrozy z pewnością, ją zniszczą. Właśnie z tego względu roślinę na balkon należy wynosić po ustaniu przymrozków i zabierać do domu, gdy powracają ujemne temperatury.



Zdjęcie Fuksje / 123RF/PICSEL

Jak podlewać fuksję na balkonie?

Na pytanie: jak podlewać fuksję na balkonie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim zależy to od pory roku. Co do zasady: roślina lubi wilgoć, ale jej podłoże nie może być mokre niczym na bagnach. Zawsze należy dbać, by jej ziemia była lekko wilgotna, dodatkowo zaleca się też spryskiwanie jej liści wodą. Fuksja nienawidzi suszy, ale doskonale sprawdzi się w deszczowe lato — w takich okolicznościach kwiaty wręcz oblepiają jej łodygi.



Fuksja w doniczce: Zimowanie

Bardzo często zdarza się, że po okresie kwitnienia roślina jest wyrzucana do śmieci czy na kompost, a to duży błąd i marnotrawstwo wieloletniej ozdoby balkonu, jaką jest fuksja w doniczce. Zimowanie rośliny, jeśli zostanie prawidłowo przeprowadzone, sprawi, że kolejnego lata będzie ona wspaniale kwitła. Zimowanie fuksji jest banalne i nie wymaga dużej wiedzy. Fuksja w domu powinna stać w chłodnym miejscu. Najlepiej umieścić ją w pomieszczeniu o temperaturze od trzech do ośmiu stopni Celsjusza i sporadycznie podlewać. Należy uważać, aby pomieszczenie nie było zbyt chłodne, powtarzające się przemrożenia sprawią, że wiosną nie pojawią się na niej owe urocze, przypominające wróżki, kwiaty. Zimowy odpoczynek to, coś, za co odwdzięczy ci się fuksja. Uprawa na balkonie wymaga regularnego usuwania przekwitłych "wróżek" i skracania pędów rośliny. Jak i kiedy przycinać fuksję?

Jak i kiedy przycinać fuksję?

Na pytanie jak i kiedy przycinać fuksję są dwie prawidłowe odpowiedzi. Po pierwsze należy na bieżąco usuwać jej przekwitające kwiaty, by nie dopuścić do zawiązania się owoców — produkcja nasion obciąża roślinę, co w efekcie prowadzi do dużo mniejszej liczby i mniej okazałych kwiatów.



Drugi rodzaj to cięcia odmładzające i pielęgnacyjne, które należy stosować pod koniec okresu spoczynku rośliny, co najczęściej ma miejsce w marcu.



Zdjęcie Fuksja jest dość wymagająca, ale odwdzięczy się urodą / 123RF/PICSEL

Ile sadzonek fuksji do doniczki?

Jeśli zamiast zimować fuksję, zdecydujemy się ją wyrzucić, to następnego roku możemy pokusić się o jakieś ciekawe kompozycje z fuksją w tle. Świetnie prezentuje się między innymi z begoniami, wilcami i niecierpkami. Można też zdecydować o zasadzeniu kilku różnych odmian fuksji w jednej doniczce. Roślina nie wymaga dużego pojemnika. Ile sadzonek fuksji do doniczki? Odpowiedź zależy od rozmiaru pojemnika oraz upodobań ogrodnika — w małej doniczce zmieszczą się tylko dwie, natomiast przy dużych pojemnikach może być ich nawet pięć.



