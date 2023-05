W Polsce naturalnie występuje wyłącznie jedna odmiana werbeny - werbena pospolita, ale w ogrodach i na balkonach spotkać możemy inne rodzaje werbeny, które dzięki pięknemu kwitnieniu zwracają na siebie uwagę i stanowią świetną dekorację.

Werbena zwisająca, bo właśnie ona jest najczęściej wybierana jako kwiat do ozdobienia balkonu, to roślina jednoroczna, której pędy mogą osiągnąć nawet 50 cm długości.

Kwiaty werbeny zakwitają w maju i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz odpowiednim dbaniu o roślinę może się ona utrzymać aż do października. W zależności, na jaką odmianę się zdecydujemy, werbena może mieć kwiaty koloru czerwonego, fioletowego, białego, niebieskiego lub różowego.

Reklama

Sadzonki werbeny najczęściej sprzedawane są w formie jednorocznych bylin z myślą o sadzeniu ich w skrzynkach balkonowych i podwieszanych doniczkach - wówczas mogą zaprezentować swoje piękno w całej okazałości.

Czytaj także: Kiedy wystawić pelargonie na balkon? Wskazano idealny termin

Zdjęcie Werbena to kwiat, który lubi słońce i ciepło / 123RF/PICSEL

Werbena zwisająca - jak ja uprawiać?

Werbena zwisająca nie jest rośliną wymagającą, ale nie oznacza to, że jest to kwiat dla zapominalskich. Odpowiednio zadbana werbena odwdzięczy się nam pięknym rozkwitem kwiatów, od których będą się uginać jej łodygi.

Podłoże

Werbena do prawidłowego rozkwitu potrzebuje podłoża próchniczego, żyznego i o dobrej przepuszczalności. Najlepiej sprawdzi się klasyczna gleba do roślin kwitnących, którą dostaniemy w każdym sklepie ogrodniczym. Należy pamiętać, że kwiat bardzo słabo radzi sobie z podłożem wyjałowionym i piaszczystym, dlatego powinniśmy go unikać.

Zdjęcie Werbena zwisająca potrzebuje żyznej gleby o dobrej przepuszczalności / 123RF/PICSEL

Stanowisko

Werbena zwisająca to kwiat lubiący słońce i ciepło. Doskonale sprawdzi się w donicach zawieszonych na balustradach, ale nie zaszkodzi jej również lekko zacienione miejsce. Sadzenie werbeny na jej stałe miejsce powinno odbywać się w połowie maja, kiedy nie będzie już ryzyka występowania przymrozków.

Zimne i deszczowe lato niestety nie sprzyja rozkwitowi werbeny, dlatego zdarza się, że niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą doprowadzić do jej zamierania.

Warto wiedzieć: Komary i muchy nienawidzą tych roślin. Umieść je na tarasie, a będą omijać cię z daleka

Zdjęcie Upalnym latem werbena powinna być podlewana codziennie / 123RF/PICSEL

Podlewanie

Werbena zwisająca musi mieć zapewnioną stałą wilgoć podłoża, gdyż przesuszenie grozi obumarciem rośliny. Latem w gorące dni powinniśmy podlewać kwiat codziennie, z kolei gdy temperatura jest niższa, a słońce schowane jest za chmurami, wystarczy nawadniać ją co kilka dni.

Zdjęcie Werbena charakteryzuje się pięknymi kwiatami / 123RF/PICSEL

Nawożenie

W rozkwitaniu werbeny możemy pomóc, stosując odpowiednie odżywki. Nawożenie można stosować już pod dwóch, trzech tygodniach od posadzenia sadzonek w skrzynkach. Idealną odżywką dla werbeny będzie nawóz przeznaczony do roślin kwitnących, bogaty w potas i fosfor. Zasadniczo powinniśmy go stosować raz w tygodniu. Należy wystrzegać się preparatów zawierających zbyt dużo azotu.