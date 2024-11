Przyciąga i kumuluje brud jak magnes. Jak często myć szczotkę do włosów?

Wielu z nas dużą wagę przywiązuje do pielęgnacji i stylizacji fryzury. Niestety, w tych rytuałach niejednokrotnie zapominamy o regularnym czyszczeniu szczotki do włosów. To z kolei może mieć negatywny wpływ na kondycję kosmyków i zdrowie skóry głowy. Jak często powinno się myć szczotkę do włosów? Sprawdź, by zapobiec potencjalnym problemom.