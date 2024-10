Dlaczego włosy się puszą?

Puszenie się włosów to problem, który wynika z interakcji włosów z wilgocią i brakiem odpowiedniego nawilżenia. Główną przyczyną jest to, że suche i zniszczone włosy mają uszkodzoną strukturę, w której łuski włosa są rozchylone, zamiast ściśle przylegać do siebie. W takiej sytuacji włosy łatwiej wchłaniają wilgoć z otoczenia, zwłaszcza gdy wilgotność powietrza jest wysoka. Kiedy wilgoć dostaje się do wnętrza włosa, powoduje jego rozszerzanie się i unoszenie łusek, co daje efekt napuszenia. W rezultacie włosy stają się trudne do okiełznania, wyglądają matowo, a ich struktura wydaje się nieuporządkowana.

Włosy kręcone i falowane są szczególnie podatne na puszenie, ponieważ ich naturalnie porowata struktura sprzyja wchłanianiu wilgoci. Porowatość oznacza, że włókna włosów łatwiej absorbują wodę z powietrza, co prowadzi do ich rozszerzania się i rozchylania łusek. Ponadto, z racji bardziej nieregularnej struktury, włosy falowane i kręcone mają tendencję do utraty wilgoci szybciej niż włosy proste, co tylko pogłębia problem. Kiedy włosy są suche i szorstkie, jeszcze łatwiej reagują na wilgoć, co powoduje powstawanie puszenia.

Włosy kręcone i falowane są szczególnie podatne na puszenie 123RF/PICSEL

Często puszenie się włosów nasila się w wyniku stosowania agresywnych zabiegów, takich jak farbowanie, prostowanie chemiczne czy suszenie gorącym powietrzem. Takie zabiegi osłabiają naturalną ochronę włosa, co prowadzi do większej porowatości i tym samym większej podatności na wilgoć. Niewłaściwa pielęgnacja, w tym brak nawilżających odżywek czy stosowanie szamponów z silnymi detergentami, może również przyczynić się do tego, że włosy stają się bardziej suche i podatne na puszenie.

Ponadto nie tylko wilgotność wpływa na puszenie się włosów. Również suche powietrze, np. w sezonie grzewczym, może powodować, że włosy tracą wilgoć, stają się bardziej porowate i zaczynają się puszyć w odpowiedzi na każdą zmianę wilgotności otoczenia. Włosy w takich warunkach "szukają" nawilżenia z zewnętrznych źródeł, co skutkuje napuszonym wyglądem.

Puszące się włosy - czego brakuje?

Oto najczęstsze przyczyny puszenia się włosów.

Brak nawilżenia

Głównym powodem puszenia się włosów jest ich suchość. Włosy suche są bardziej podatne na wpływ wilgoci, ponieważ ich łuski są rozchylone. Aby temu zapobiec, konieczne jest regularne nawilżanie włosów odpowiednimi kosmetykami, takimi jak odżywki i maski z kwasem hialuronowym, aloesem czy olejami roślinnymi.

Nadmierna porowatość włosów

Włosy o wysokiej porowatości, czyli z uszkodzonymi łuskami, bardziej absorbują wilgoć z otoczenia, co prowadzi do ich puszenia się. Najczęściej są to włosy zniszczone, farbowane lub poddane częstym zabiegom stylizacyjnym. W takiej sytuacji warto stosować produkty dedykowane włosom zniszczonym, które pomagają zamknąć łuski włosa.

Brak protein

Proteiny są niezbędne dla utrzymania zdrowej struktury włosa. Jeśli włosy są pozbawione białka, stają się matowe, osłabione i puszące się. Wprowadzenie do pielęgnacji kosmetyków z keratyną, jedwabiem czy kolagenem może znacząco poprawić kondycję włosów.

Nieodpowiednia pielęgnacja

Niekorzystny wpływ na włosy mają również produkty zawierające alkohol, silikony czy inne składniki chemiczne, które mogą prowadzić do przesuszenia włosów. Wybieraj kosmetyki o naturalnym składzie, które delikatnie pielęgnują i nawilżają włosy.

Co zrobić, żeby włosy się nie puszyły i były proste

Chcąc zredukować puszenie się włosów i osiągnąć efekt gładkich, prostych kosmyków, warto wprowadzić kilka zmian zarówno w pielęgnacji, jak i stylizacji. Kluczowym aspektem jest odpowiednie nawilżanie włosów. Codzienna pielęgnacja powinna opierać się na stosowaniu odżywek i masek, które zawierają składniki takie jak gliceryna, aloes czy panthenol. Produkty te pomagają w głębokim nawilżeniu włosów i utrzymaniu ich elastyczności, dzięki czemu stają się one mniej podatne na puszenie. Należy unikać kosmetyków zawierających alkohol, który wysusza włosy, potęgując problem.

Po umyciu włosów ważne jest zastosowanie odpowiednich produktów, które zabezpieczą je przed wilgocią z otoczenia. Serum lub olejek nałożony na wilgotne włosy stworzy barierę ochronną, która zapobiega nadmiernemu wchłanianiu wilgoci, powodującej puszenie. Warto sięgać po lekkie oleje, takie jak arganowy, migdałowy czy z pestek winogron, które nie obciążają włosów, a jednocześnie chronią je przed wilgocią.

Kolejnym krokiem, który pomoże w uzyskaniu gładkiej struktury włosów, jest płukanie ich chłodną wodą na zakończenie mycia. Ciepła woda otwiera łuski włosów, przez co stają się one bardziej podatne na uszkodzenia i puszenie. Chłodna woda zamyka łuski, wygładzając powierzchnię włosów, co przekłada się na bardziej lśniący i uporządkowany wygląd.

Suszenie włosów to również moment, w którym należy zadbać o ich kondycję. Gorące powietrze z suszarki może prowadzić do przesuszenia włosów, co sprzyja ich puszeniu. Dlatego warto suszyć włosy chłodniejszym powietrzem, a suszarkę wyposażyć w dyfuzor lub koncentrator powietrza, aby skierować strumień na konkretne pasma, minimalizując uszkodzenia.

Suszenie najlepiej zakończ chłodnym nawiewem 123RF/PICSEL

Zdrowa kondycja włosów zależy również od regularnego podcinania końcówek. Zniszczone, rozdwojone końce mają tendencję do puszenia się, dlatego ich regularne skracanie pomaga utrzymać włosy w dobrej formie. Dodatkowo, jeśli często stylizujesz włosy za pomocą prostownicy, wybór modelu z funkcją jonizacji będzie pomocny. Prostownice te zapobiegają elektryzowaniu się włosów i pomagają utrzymać ich gładkość na dłużej. Pamiętaj jednak, aby przed prostowaniem zawsze stosować kosmetyki termoochronne, które zabezpieczą włosy przed działaniem wysokiej temperatury.

Milena Rostkowska-Galant na “Biegu z Radością” rozmawia z Mikołajem Roznerskim Polsat