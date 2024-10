Trycholożka zauważyła, że noszenie mokrego a przez to ciężkiego turbanu nie ma sensu w pielęgnacji włosów. Jednocześnie określiła, jak długo można trzymać go na głowie, by nie powodowało to negatywnych konsekwencji. Ekspertka wskazała, że pozostawienie ręcznika przez pięć minut nie zaszkodzi naszym włosom i skórze. Jednak noszenie go dłużej może przynieść negatywne skutki.