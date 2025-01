Renta wdowia jednak nie dla wszystkich. Seniorki mają żal do rządu

Renta wdowia to nowe świadczenie, które weszło w życie w styczniu tego roku i zastąpiło rentę rodzinną. Przysługiwała ona uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku wdowa lub wdowiec będą mogli pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie - w wysokości 15 proc. Od 1 stycznia 2027 roku drugie świadczenie zostanie podniesione do 25 proc. Następnie rząd podniesie prawdopodobnie drugie świadczenie do 50 proc. Suma świadczeń wypłacanych wraz z rentą rodzinną (łącznie z wypłacanymi dodatkami), nie będzie mogła być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, a jeżeli będzie wyższa, to zostanie ograniczana do tej kwoty.