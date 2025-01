Emeryci mogą zacierać ręce. Te grupy w 2025 roku dostaną wyższy przelew

Oprac.: Agnieszka Kasprzyk

Emeryci w 2025 roku będą mieli powody do radości. Nie dość, że do świadczeń dochodzi renta wdowia, to jeszcze seniorzy mogą oczekiwać dużej kwoty w ramach waloryzacji. Co jeszcze przyniesie nadchodzący rok emerytom? Ten artykuł zbiera wszystkie najważniejsze informacje w jedną pigułkę.