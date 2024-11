Nowe świadczenie dla seniorów od stycznia. Kto może liczyć na pieniądze?

Świadczenie, które ma zastąpić rentę rodzinną, przysługującą uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, wejdzie w życie w przyszłym roku. Kto będzie upoważniony do dodatkowych pieniędzy?

Renta wdowia: Co trzeba wiedzieć?

Na ten moment rentę rodzinną pobierać mogą:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice.

Aby wdowa miała prawo do renty rodzinnej, musi:

w chwili śmierci męża osiągnąć wiek 50 lat i być niezdolna do pracy,

wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub sprawować pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej,

osiągnąć wiek 50 lat lub stać się niezdolną do pracy po śmierci męża, jednak pod warunkiem, że będzie to miało miejsce nie później niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia.

Obecne zasady pozwalają wdowie lub wdowcowi na zachowanie własnej emerytury lub przejęcie 85 proc. emerytury zmarłego współmałżonka. Nowe przepisy mają być korzystniejsze, a uprawniona do świadczenia osoba będzie musiała zdecydować, które świadczenie chce otrzymywać.

Wdowiec lub wdowa będzie mógł zachować swoje świadczenie emerytalne, lub rentowe, a dodatkowo otrzymać nawet 50 procent świadczenia zmarłego małżonka. Będzie mógł też zdecydować się na utrzymanie 50 procent swojej emerytury i otrzymywanie pełnej emerytury po zmarłym małżonku. Od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku wdowa lub wdowiec będą mogli pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie - w wysokości 15 proc. Od 1 stycznia 2027 roku drugie świadczenie zostanie podniesione do 25 proc. Następnie rząd podniesie prawdopodobnie drugie świadczenie do 50 proc. Oba świadczenia razem nie będą mogły przekroczyć trzykrotności emerytury minimalnej.

Ustawa o wdowiej rencie wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku. Prawo do renty wdowiej będzie mieć wdowa lub wdowiec:

po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn);

pozostający we wspólności majątkowej do dnia śmierci małżonka.

Renta wdowia. Już od 1 stycznia 2025 r. można składać wnioski o dodatkowe świadczenie finansowe Marek Bazak East News

Kto zyska najwięcej na wdowich rentach?

Z przekazanych przez ZUS danych wynika, że najwięcej na rencie wdowiej zyskają kobiety - do tego świadczenia uprawnionych będzie prawdopodobnie ok. 1,9 mln osób, z czego 1,7 mln to kobiety. Ile zyskają na nowych przepisach?

- W 2025 roku jest to 360 zł, w 2026 roku będzie to 378 zł, a w 2027 roku - przeciętnie 655 zł. Jeśli spojrzymy na przeciętną emeryturę wypłacaną w systemie powszechnym, która wynosi niespełna prawie 3,4 tys. zł, to zobaczymy jednoznacznie, że ponad 600 zł dla emeryta to jest duża kwota - wyjaśnił wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.

Odliczanie do świąt czas zacząć © 2024 Associated Press