Tegoroczny powrót do szkoły nie musi być jednak kolejnym stresującym obowiązkiem do odhaczenia. To wyjątkowa okazja, by wzmocnić więź z dzieckiem i pokazać mu, że szkoła, mimo wszystko, może być fascynującą przygodą. Oto 7 sprawdzonych sposobów, jak jako rodzic możesz osłodzić ten niełatwy czas i zamienić szkolny stres w pozytywną ekscytację.

Zorganizuj "pożegnanie wakacji"

Zamiast mówić "wakacje się kończą", zorganizujcie małe, symboliczne święto na ich pożegnanie. Nie musi to być nic wielkiego. Wystarczy wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczór filmowy z ulubionymi przekąskami czy wycieczka rowerowa do miejsca, które wspólnie lubicie. To świetny sposób, aby zamknąć pewien rozdział i przygotować dziecko na nowy, równie ciekawy.

Misja szkolna wyprawka

Sama pamiętam, jak ogromną frajdę sprawiało mi wybieranie zeszytów - czy będą w kratkę, czy w linie, jaki będzie obrazek na okładce. Dla dzieciaków to nie tylko papiernicze zakupy, to tworzenie własnej przestrzeni w szkole. Dlatego, jeśli możesz, pozwól dziecku decydować. Ty dajesz ramy (budżet, lista), ono wypełnia je po swojemu. Zobaczysz, jak bardzo to zmienia podejście do szkoły.

Jak umilić dziecku powrót do szkoły? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Narysujcie mapę skarbów nowego roku

Zamiast mówić: "będziesz musiał się postarać", pogadajcie o tym, co ciekawego może się wydarzyć. Szkolna wycieczka? Nowy nauczyciel, którego dziecko lubi? Może kółko plastyczne albo pierwszy raz z językiem obcym? Wypiszcie albo narysujcie te "skarby" i powieście je gdzieś w widocznym miejscu. Niech przypominają, że szkoła to nie tylko obowiązki - to też przygoda.

Zaplanuj "miękkie lądowanie" po lekcjach

Pierwsze dni szkoły bywają przytłaczające. Dziecko wraca do domu przebodźcowane i zmęczone. Nie witaj go w progu pytaniem: "Jak było w szkole?". Zamiast tego przygotuj "miękkie lądowanie". Niech czeka na nie ulubiona, zdrowa przekąska i szklanka wody. Zaproponuj 30 minut absolutnego relaksu - bez pytań i obowiązków. Daj mu czas na przetworzenie emocji. Opowie o wszystkim, kiedy będzie gotowe.

Reaktywuj przyjaźnie przed pierwszym dzwonkiem

Jedną z największych obaw dziecka jest lęk przed samotnością i ponownym odnalezieniem się w grupie. Możesz mu w tym pomóc. Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego zorganizuj krótkie spotkanie z jego najbliższym szkolnym kolegą lub koleżanką. Wystarczy wspólny plac zabaw czy lody. Taki kontakt rozluźni atmosferę i sprawi, że wejście do klasy pierwszego września będzie znacznie łatwiejsze, bo będzie tam już czekać znajoma, uśmiechnięta twarz.

Poranek bez nerwów? To się da zrobić

Jako dziecko znałam poranki pełne krzyków, ale i takie, które zaczynały się od zapachu tostów i ulubionej muzyki. I zgadnij, które pamiętam lepiej?

Stwórzcie poranny rytuał. Rano ta sama playlista, zegar z kolorową tarczą, plecak spakowany wieczorem i może jakiś mały "rekord dnia" - kto szybciej się ubierze, kto pierwszy zje śniadanie? Poranek to fundament całego dnia - zadbajcie o niego razem.

Świętujcie małe zwycięstwa

Pierwszy tydzień szkoły to dla dziecka jak przebiegnięcie maratonu. Nowe zasady, nowe zadania, nowe emocje. Doceniaj to. W piątek zróbcie coś wspólnie - może to być wieczór z pizzą, wspólne gotowanie albo po prostu "dzień nicnierobienia". Niech dziecko zobaczy, że jego wysiłek nie znika, że ktoś go zauważa, i że warto próbować.

