Nowy rok, stara śpiewka? Nie tym razem! 7 sposobów, jak umilić dziecku powrót do szkoły

Paulina Szymczak

Koniec sierpnia to dla wielu rodziców czas cichego westchnienia ulgi, przerywanego nerwowym zerkaniem na kalendarz. Powrót do szkoły. To hasło wywołuje całą gamę emocji - od radości na myśl o powrocie do rutyny, po lęk o to, jak nasze dziecko poradzi sobie z nowymi wyzwaniami. Często tak bardzo skupiamy się na logistyce - zakupach, planie lekcji, porannym wstawaniu - że zapominamy o najważniejszym: o emocjach naszego dziecka.

Spis treści:

  1. Zorganizuj "pożegnanie wakacji"
  2. Misja szkolna wyprawka
  3. Narysujcie mapę skarbów nowego roku
  4. Zaplanuj "miękkie lądowanie" po lekcjach
  5. Reaktywuj przyjaźnie przed pierwszym dzwonkiem
  6. Poranek bez nerwów? To się da zrobić
  7. Świętujcie małe zwycięstwa

Tegoroczny powrót do szkoły nie musi być jednak kolejnym stresującym obowiązkiem do odhaczenia. To wyjątkowa okazja, by wzmocnić więź z dzieckiem i pokazać mu, że szkoła, mimo wszystko, może być fascynującą przygodą. Oto 7 sprawdzonych sposobów, jak jako rodzic możesz osłodzić ten niełatwy czas i zamienić szkolny stres w pozytywną ekscytację.

Zorganizuj "pożegnanie wakacji"

Zamiast mówić "wakacje się kończą", zorganizujcie małe, symboliczne święto na ich pożegnanie. Nie musi to być nic wielkiego. Wystarczy wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczór filmowy z ulubionymi przekąskami czy wycieczka rowerowa do miejsca, które wspólnie lubicie. To świetny sposób, aby zamknąć pewien rozdział i przygotować dziecko na nowy, równie ciekawy.

    Misja szkolna wyprawka

    Sama pamiętam, jak ogromną frajdę sprawiało mi wybieranie zeszytów - czy będą w kratkę, czy w linie, jaki będzie obrazek na okładce. Dla dzieciaków to nie tylko papiernicze zakupy, to tworzenie własnej przestrzeni w szkole. Dlatego, jeśli możesz, pozwól dziecku decydować. Ty dajesz ramy (budżet, lista), ono wypełnia je po swojemu. Zobaczysz, jak bardzo to zmienia podejście do szkoły.

    Kolorowe zeszyty w spiralnej oprawie ułożone w stos, na wierzchu różowy zeszyt z ozdobą w kształcie serca oraz czerwona ołówka położona skośnie.
    Jak umilić dziecku powrót do szkoły?123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

    Narysujcie mapę skarbów nowego roku

    Zamiast mówić: "będziesz musiał się postarać", pogadajcie o tym, co ciekawego może się wydarzyć. Szkolna wycieczka? Nowy nauczyciel, którego dziecko lubi? Może kółko plastyczne albo pierwszy raz z językiem obcym? Wypiszcie albo narysujcie te "skarby" i powieście je gdzieś w widocznym miejscu. Niech przypominają, że szkoła to nie tylko obowiązki - to też przygoda.

    Zaplanuj "miękkie lądowanie" po lekcjach

    Pierwsze dni szkoły bywają przytłaczające. Dziecko wraca do domu przebodźcowane i zmęczone. Nie witaj go w progu pytaniem: "Jak było w szkole?". Zamiast tego przygotuj "miękkie lądowanie". Niech czeka na nie ulubiona, zdrowa przekąska i szklanka wody. Zaproponuj 30 minut absolutnego relaksu - bez pytań i obowiązków. Daj mu czas na przetworzenie emocji. Opowie o wszystkim, kiedy będzie gotowe.

    Reaktywuj przyjaźnie przed pierwszym dzwonkiem

    Jedną z największych obaw dziecka jest lęk przed samotnością i ponownym odnalezieniem się w grupie. Możesz mu w tym pomóc. Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego zorganizuj krótkie spotkanie z jego najbliższym szkolnym kolegą lub koleżanką. Wystarczy wspólny plac zabaw czy lody. Taki kontakt rozluźni atmosferę i sprawi, że wejście do klasy pierwszego września będzie znacznie łatwiejsze, bo będzie tam już czekać znajoma, uśmiechnięta twarz.

      Poranek bez nerwów? To się da zrobić

      Jako dziecko znałam poranki pełne krzyków, ale i takie, które zaczynały się od zapachu tostów i ulubionej muzyki. I zgadnij, które pamiętam lepiej?

      Stwórzcie poranny rytuał. Rano ta sama playlista, zegar z kolorową tarczą, plecak spakowany wieczorem i może jakiś mały "rekord dnia" - kto szybciej się ubierze, kto pierwszy zje śniadanie? Poranek to fundament całego dnia - zadbajcie o niego razem.

      Świętujcie małe zwycięstwa

      Pierwszy tydzień szkoły to dla dziecka jak przebiegnięcie maratonu. Nowe zasady, nowe zadania, nowe emocje. Doceniaj to. W piątek zróbcie coś wspólnie - może to być wieczór z pizzą, wspólne gotowanie albo po prostu "dzień nicnierobienia". Niech dziecko zobaczy, że jego wysiłek nie znika, że ktoś go zauważa, i że warto próbować.

