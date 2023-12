Spis treści: 01 Rosół kolagenowy a zwykły rosół

02 Właściwości zdrowotne rosołu kolagenowego

03 Na co pomaga picie rosołu kolagenowego?

04 Efekty picia bulionu kolagenowego

05 Przepis na rosół kolagenowy

06 Kto nie powinien pić zupy kolagenowej?

Rosół kolagenowy a zwykły rosół

Rosół kolagenowy tym się różni od zwykłego, że jego głównym składnikiem są kości szpikowe i chrząstki. Nie brak w nim też podrobów i warzyw. Jego przygotowanie trwa nawet kilkanaście godzin. Ten czas pozwala na wydobycie z kości tego, co w nich najlepsze.

Rosół kolagenowy powinno się popijać. Rano będzie sporym zastrzykiem energii, wieczorem zlikwiduje wzdęcia. Będzie znakomitą bazą dla sosów, dressingów czy dodatkiem do koktajli. Konsystencja rosołu kolagenowego jest nieco gęściejsza od zwykłego. Wynika to z wysokiej zawartości kolagenu.

Właściwości zdrowotne rosołu kolagenowego

Właściwości zdrowotne rosołu kolagenowego znane były już w medycynie chińskiej. Zupa zawdzięcza je swojej zawartości, bogatej w aminokwasy i minerały. Lista cennych składników w tej zupie jest długa - rosół kolagenowy zawiera:

glutaminę - poprawia stan jelit i wspiera ich pracę

- poprawia stan jelit i wspiera ich pracę kolagen - buduje tkankę łączną, wpływa pozytywnie na skórę i stawy

- buduje tkankę łączną, wpływa pozytywnie na skórę i kwas hialuronowy - zatrzymuje wodę, utrzymuje sprężystości chrząstek i skóry

- zatrzymuje wodę, utrzymuje sprężystości chrząstek i skóry glukozaminę - utrzymuje tkankę chrzęstną w dobrej formie

- utrzymuje tkankę chrzęstną w dobrej formie siarczan chondroityny - buduje chrząstkę i jest składnikiem płynów stawowych

- buduje chrząstkę i jest składnikiem płynów stawowych minerały - magnez, potas, wapń, fosfor i siarkę , które uczestniczą w wielu procesach zachodzących w naszym organizmie

, które uczestniczą w wielu procesach zachodzących w naszym organizmie prolinę, glicynę - aminokwasy, które przyczyniają się m.in. do regeneracji tkanek

Korzystne właściwości rosołu kolagenowego sprawiają, że może on zastąpić niektóre modne, ale drogie suplementy diety oraz kosmetyki. Składniki połączone w smakowitym wywarze wpłyną dobroczynnie na nasz organizm.

Zdjęcie Rosół kolagenowy najlepsze efekty daje, jeśli pijemy go regularnie. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Na co pomaga picie rosołu kolagenowego?

Aby dostrzec efekty picia rosołu kolagenowego, trzeba to robić regularnie. Ponieważ jednak nie spożywamy go w tradycyjnej formie obiadu, lecz raczej popijamy, raz ugotowana zupa wystarczy na długo. Na co pomaga picie rosołu kolagenowego?

wspomaga pracę jelit i wątroby

pomaga odbudowywać błonę śluzową żołądka jelit oraz kosmki jelitowe

wzmacnia i dobudowuje chrząstki i stawy

poprawia wygląd i kondycję skóry

przyspiesza regenerację mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym

wzmacnia włosy i paznokcie

wspiera pracę mózgu

Z tych powodów picie rosołu kolagenowego polecane jest zarówno osobom starszym, jak i sportowcom. Powinien on stać się stałym składnikiem naszej diety w okresie jesienno-zimowym, bo pomaga w walce z infekcjami.

Efekty picia bulionu kolagenowego

Pierwsze efekty picia bulionu kolagenowego są zauważalne już po dwóch tygodniach. Angelika Nęcka, dziennikarka portalu zdrowie.interia.pl przetestowała na sobie jego działanie. Jako pierwsze rzuciło jej się w oczy rozświetlenie i większa sprężystość skóry. Najbardziej jednak zależało jej na wzmocnieniu układu pokarmowego. Tak opisuje swoje wrażenia:

"Możecie mi wierzyć albo nie, ale ja naprawdę czuję, że mój przewód pokarmowy jest coraz mniej podrażniony. Po prostu czuję, jak się wzmacnia (warto tutaj wspomnieć, że przewód pokarmowy w dużej mierze składa się właśnie z kolagenu). Jak to "czuję"? Ano posiłki, które jem, coraz łatwiej przechodzą mi przez ścianki, poprawiło mi się trawienie, zmniejszyły się wzdęcia, a ja jestem dłużej syta, dzięki czemu unikam podjadania między posiłkami. Generalnie czuję się bardzo wzmocniona i mam więcej energii." Angelika Nęcka, zdrowie.interia.pl

Dziennikarka zauważyła też, że coraz mniej jej "strzyka w kolanie". To efekt zbawiennej działalności kolagenu i glutaminy.

Przepis na rosół kolagenowy

Na ugotowanie rosołu kolagenowego trzeba sobie zarezerwować kilkanaście godzin. Tak długi czas gwarantuje, że kości oddadzą zupie swoją najcenniejszą zawartość. Warto też zaopatrzyć się w pokaźny garnek, który pomieści wszystkie składniki bulionu i pozwoli im się swobodnie gotować. Oto składniki i przepis na rosół kolagenowy:

3 litry wody

3 kg kości z mięsem (indycze szyje, korpusy kurcząt, kości wołowe, golonki, kurze łapki)

4 marchewki

2 pietruszki

pół selera

cebula

przyprawy: pieprz, sól, liście laurowe, ziele angielskie, lubczyk

2 łyżki octu jabłkowego

Przygotowanie rosołu kolagenowego:

W garnku umieść kości i mięso, dodaj pieprz, liście laurowe i lubczyk. Zalej całość wodą tak, by przykryła kości i doprowadź do wrzenia na średnim ogniu. Dodaj obrane warzywa, cebulę możesz najpierw przypiec tak, jak do zwykłego rosołu. Kiedy warzywa będą miękkie, dodaj ocet jabłkowy. Gotuj całość na wolnym ogniu przez kilka lub kilkanaście godzin. Im dłużej będzie trwał ten proces, tym więcej składników wytrąci się z kości, które pod koniec gotowania powinny się rozpadać. Przecedź bulion tak, by nie zostały w nim warzywa, mięso ani kości.

Tak ugotowany rosół kolagenowy możesz przechowywać w lodówce przez siedem dni.

Kto nie powinien pić zupy kolagenowej?

Nie wszyscy mogą korzystać bez umiaru ze zdrowotnych właściwości takiej zupy. Przeciwwskazaniem do spożywania rosołu kolagenowego jest nietolerancja histaminy oraz dna moczanowa. Osoby z chorobami nerek również powinny sobie podarować picie "płynnego złota". Natomiast nadciśnieniowcy powinni ograniczyć zawartość soli w rosole kolagenowym.