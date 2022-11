Ograniczanie sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin

Porady Sześć roślin, które przetrwają wszystko. Sprawdź nasze propozycje Pojawiające się w ogrodach małe stworzenia to nie tylko szkodniki, które niszczą rośliny i podgryzają warzywa. Ptaki, owady, ssaki oraz płazy i gady wśród zieleni szukają schronienia, a także pożywienia.

Wbrew pozorom większość z nich korzystnie wpływa na roślinność, a ich rola w całym ekosystemie jest niezwykle istotna. Wszystko przez to, że dość często to właśnie szkodniki są ich pokarmem. Chcąc, by do ogrodu chętnie zaglądały dzikie zwierzęta, wystarczy wprowadzić kilka zasad. Wszystko po to, by zapanowała w nim równowaga.

Przede wszystkim zaleca się ograniczenie stosowania sztucznych nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Te pierwsze powinny być używane tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb pokarmowym roślin.

By zminimalizować używanie sztucznych preparatów, warto stosować roślinne wyciągi, kompost, obornik czy też popiół drzewny lub gnojówki roślinne. Dzięki tym niewielkim zmianom w ogrodzie zaczną pojawiać się m.in. ptaki, jeże, żaby oraz liczne owady.

Reklama

Zdjęcie W ogrodach warto montować domki dla pożytecznych owadów / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Niezbędny zabieg jesienią. Bez niego malina nie obrodzi w kolejnym roku

Ptaki w ogrodzie

Ptaki w ogrodzie nie powinny niepokoić, ponieważ obecność niektórych gatunków niesie za sobą wiele korzyści. Cieszyć powinno pojawienie się m.in.:

sikorek, które gustują w gąsienicach

zwalczających turkucie podjadki dudków

pozbywających się kretów i nornic sów

łapiących szkodliwe owady jaskółek

Poza tym w ogrodach można spotkać m.in. trznadle, wróble i mazurki. Możliwość znalezienia schronienia i dostęp do pożywienia to dla ptaków wręcz zaproszenie do zadomowienia się w ogrodzie. Lubią przebywać wśród liściastych drzew i gęstych żywopłotów, które ułatwiają im zakładania gniazd. Ponadto do pozostania na dłużej zachęcają je rozwieszone karmniki i poidełka, a także budki lęgowe.

Ptaki przyciągają także rośliny pokarmowe takie jak dziurawiec, krwawnik, oset, pokrzywa czy też słonecznik. Przepadają także za berberysem, dziką różą oraz czarnym bzem.

Sprawdź: Sowa zawróciła mu w głowie. Niecodzienna pasja hodowcy ze Śląska

Jak przyciągnąć do ogrodu pożyteczne owady?

Owady w ogrodzie wiążą się nie tylko z nadgryzionymi liśćmi oraz łodygami. Niektóre gatunki są niezwykle pożyteczne. W ogrodach bardzo ważną funkcję pełnią przede wszystkim owady zapylające, czyli np. motyle i pszczoły. To właśnie dzięki nim pojawiają się owoce i bujne kwiaty. Warto więc sadzić miododajne rośliny oraz takie, które kwitną w różnych terminach i mają intensywny zapach. Rośliną, która przyciąga motyle do ogrodu, jest budleja, a inne owady uwielbiają także szałwię, mięte, lawendę oraz dalię.

Zdjęcie Budleja Dawida jest prawdziwym wabikiem na motyle! / 123RF/PICSEL

Nie można zapominać o drapieżnych owadach, dzięki którym ogrody są wolne od szkodników. Mowa tu m.in. o mrówkach czy biedronkach, które skutecznie chronią rośliny.

By owady chciały na dobre zadomowić się w ogrodzie, wystarczy umożliwić im dostęp do schronienia. W tym celu warto montować domki dla pożytecznych owadów. Charakteryzują się one wieloma otworami, które pozwalają na bezpieczne składanie jaj i schronienie przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi.

Małe zwierzęta w ogrodzie

W ogrodzie niezwykle ważna jest obecność nietoperzy, które również są pomocne w walce ze szkodnikami. Pod osłoną nocy zjadają m.in. komary i muszki. By zamieszkały w ogrodzie, warto rozwiesić specjalne budki lęgowe dla nietoperzy, a także posadzić np. mak polny, jeżynę, kolendrę siewną czy też nagietek lekarski.

Warto również dbać o jeże, których przysmakiem są ślimaki, dżdżownice oraz różne szkodniki. W tym celu najlepiej przygotowywać dla nich zimowe budki i legowiska w liściach.

Zdjęcie Z pomocą jeża można się pozbyć ślimaków z ogrodu / 123RF/PICSEL

By w ogrodzie pojawiło się jeszcze więcej pożytecznych zwierząt, warto założyć oczko wodne. Stanie się nie tylko wodopojem, ale także domem dla żab i ropuch, które mogą przyczynić się do spadku liczebności much, komarów oraz chrząszczy.



A jakie dzikie zwierzęta pojawiają się w waszych ogrodach?



***