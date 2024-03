Sąsiad nagminnie cię podgląda? Możesz wnioskować o zamurowanie mu okien

Mieszkanie w domu jednorodzinnym powinno nam gwarantować - przynajmniej w teorii - komfort związany z zachowaniem większej prywatności i intymności, w przeciwieństwie do lokalu w bloku . Przeznaczając duże środki na wybudowanie lub zakup domu, zakładamy, że kupujemy sobie również względny spokój i swobodę.

Czy w takiej sytuacji możemy zmusić sąsiadów do zamurowania okien? Choć to pytanie może wydawać się irracjonalne, to jednak zgodnie z literą prawa taki scenariusz wcale nie jest wykluczony.