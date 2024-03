Do przygotowania drożdżowego oprysku na maliny potrzebujemy 32 g drożdży suszonych lub 100 g drożdży świeżych, pół litra tłustego mleka i 10 litrów wody .

Drożdże przesypujemy do dużego naczynia i wlewamy letnie mleko. Dokładnie mieszamy i następnie dodajemy wodę. Dobrym rozwiązaniem jest również dodanie odrobiny rozpuszczonego, szarego mydła, co zapewni roztworowi lepszą przyczepność na krzewie. Całość przelewamy do butelki z atomizerem.