Tarot na 20 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Król Mieczy

W życiu osobistym nie warto kwestionować teraz otwarcie czyjejś decyzji. Tamta osoba nie doceni szczerości, nie jest w nastroju do dyskusji. Nawet jeśli z uśmiechem podziękuje za otwartość, to w jej sercu powstanie głęboka zadra. Nikt nie jest wolny od miłości własnej, a ta jest bardzo narcystyczna. W finansach możesz mieć udaną rozmowę z urzędnikiem.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: 5 Denarów

Zostało powiedziane, że nie jest dobrze wciąż chcieć więcej. Kto pragnie, czego nie ma, utraci nawet to, co ma. Stałe związki i stare znajomości tracą na znaczeniu, gdy wypatrujemy tęsknym okiem nowego romansu lub fascynujemy się pięknymi nieznajomymi. Łatwo wtedy się poczuć, jakby własne życie było niewiele warte. W finansach ktoś może poprosić Cię o pożyczkę.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 4 Kielichów

W życiu osobistym możesz być teraz jak baśniowa "dziewczynka z zapałkami". W samotności, chłodzie i o głodzie oglądasz przez szybę szczęście innych ludzi. Bieda, która Cię prześladuje, nie jest jednak kwestią wyglądu ani nawet pieniędzy. To Twoja niewiara, że zasługujesz na miłość. W finansach nie ulegaj zazdrości, nie rób czegoś tylko po to, by dorównać innym.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Kapłanka

W relacjach prywatnych warto przemyśleć swoje kontakty z babcią, ciocią lub inną dojrzałą kobietą, która nie była Twoją matką. Często nie doceniamy roli, jaką kobiece grono pełni w naszym wychowaniu. Szczególnie dotkliwie odczuwamy brak takich osób w naszym życiu. Nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. W finansach musisz zdobyć fachową wiedzę, by się rozwinąć.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 9 Mieczy

W kontaktach prywatnych może Cię przytłoczyć myśl, że wszystko ma swoją cenę. Pociesz się jednak, że są w Twoim życiu osoby, które kochają bezwarunkowo i bezgranicznie. Dla nich nie musisz zawsze wygrywać, wiele znaczyć w świecie i mieć gotowej odpowiedzi na wszystko. Wystarczy, że zachowasz spokój i optymizm. W finansach nie wychylaj się teraz, nie wchodź w konflikty.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Królowa Kielichów

W relacjach osobistych postaw na swoją wrażliwość, delikatność, umiłowanie piękna. To nie czas, by imponować siłą przebicia, brać kogoś za kark i potrząsać nim, aby się opamiętał. Wręcz przeciwnie. Okaż zrozumienie, z początku sprawiaj wrażenie osoby ustępliwej. Nie żądaj czegoś, o co możesz poprosić. W finansach wiele uda się załatwić dzięki kobiecie o włosach blond.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: 8 Kielichów

W życiu osobistym zastosuj teraz zasadę, że darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Gdy prosisz kogoś o łaskę, przyjmujesz jego warunki. Czasem więc może lepiej zachować wolność i boso podążyć ku lepszej, choć obecnie niepewnej przyszłości? W finansach możesz dostać się w struktury dużej firmy. Zyskasz spore możliwości, ale i kontrola nad Tobą będzie duża.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 7 Kielichów

W życiu prywatnym uważaj, aby marzenia o nierealnej osobie nie przysłoniły Ci kontaktów z ludźmi z krwi i kości. Możesz do kogoś namiętnie wzdychać, jednak co tak naprawdę o nim wiesz? W gruncie rzeczy gonisz za swoim marzeniem, tęsknotą przyobleczoną w ciało. W finansach wystrzegaj się bezgranicznego ufania fantastom, nie powierzaj komuś pieniędzy.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Gwiazda

W życiu osobistym przypomnij sobie jak wyglądał pierwszy moment, kiedy zdarzyło Ci się powiedzieć o sobie jakąś prawdę, zdradzić marzenie, bardzo osobiste przemyślenie lub sekret. Czy Twoi słuchacze byli życzliwi? Czy się speszyli? A czy Ciebie nie przeraża otwartość i bliskość? W finansach możesz zdobyć pieniądze dzięki odnawialnym źródłem energii, ekologii.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: 7 Denarów

W relacjach prywatnych zostało już zrobione wiele, jednak prawdziwy postęp zobaczysz dopiero za jakiś czas. O ile wytrwasz w wysiłkach! Marzenia czynią smak życia bardziej wyrazistym, ale - jak każda przyprawa dodana w nadmiarze - mogą go też zepsuć. Nie porównuj rzeczywistości z ułudą. W finansach musisz poczekać na wzrost, powrót, przywrócenie równowagi.

Tarot dzienny dla Wodnika

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 5 Buław

W kontaktach prywatnych trzeba będzie przeć do przodu pomimo sprzeciwu otoczenia, narzekań bliskich osób. Jeśli masz pewność co do obranej drogi, nie możesz oglądać się na innych. W ich interesie jest podporządkować sobie Ciebie, uczynić Wasze życie przewidywalnym. Ty jednak zdajesz się chcieć przygody. W finansach jakieś obciążenie spowolni Twój rozwój.

